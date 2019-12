Toshiba Satellite L70-A-10TNL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een laptop met een groot scherm: 17,3 inch en een zeer snelle quad-core Intel Core i7-processor. Daardoor zijn de totale prestaties van het system uitstekend. Maar het totaalplaatje valt tegen, dat komt omdat er een harde schijf is ingebouwd, deze is langzamer dan een SSD die in sommige notebooks zoals bepaalde Ultrabooks met een minder snelle processor is ingebouwd. De grafische kaart is een Nvidia GeForce GT740M en is een stuk sneller dan de HD Graphics 5000 van de Intel processor. De prestaties van de Nvidia-chip zijn redelijk, maar lang niet snel genoeg om in Full HD de nieuwste games op deze laptop te spelen. De behuizing voelt op sommige punten niet degelijk aan. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,