Toshiba Satellite L70-C-10L

Deze Toshiba is op z'n goude kleur na best onopvallend. Hij heeft een 15,6 inch scherm dat relatief zwaar is en glanzende afwerking heeft. Hij heeft een grote 1TB harddisk voor de opslag van veel data. De prestaties zijn redelijk goed. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,