Toshiba Satellite M50D-A-10D

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een luxe uiterlijk met onder andere deels aluminium keyboard, twee USB 3.0-poorten en een keyboard dat wat beter is dan gemiddeld? Een goede keuze? Nee, want deze laptop heeft een processor die heel langzaam is. Zo langzaam dat hij merkbaar traag is. Daarom zouden we dit model niet aanraden.