Toshiba Satellite NB10T-A-101

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een mini laptop met een 11,6 inch aanraakscherm en een zeer laag gewicht. De prestaties van de Celeron-processor zijn niet van het hoogste niveau, maar hij is wel een stuk sneller dan veel andere apparaten in deze betaalbare goedkope klasse. Pluspunt is ook de grote harde schijf (500 GB) en het lage gewicht van 1,31 kg. Nadeel is de accuduur, zelfs bij rustig gebruik haalt hij niet eens 3,5 uur. Deze laptop heeft 0,5 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,