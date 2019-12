Toshiba Satellite P30W-B-102

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Bijzondere tablet/laptop. Het 13,3 inch scherm is afneembaar en bruikbaar als een tablet. Voorzien van een Core i5-processor is hij behoorlijk snel, mede dankzij de 128 GB SSD. De tablet wordt geplaatst in een metalen dock, waardoor het laptopgevoel erg goed is. Deze heeft de aansluitngen aan de achterkant: waaronder 2x USB 3.0, een geheugenkaartlezer en HDMI. De tablet zelf heeft MicroHDMI, USB en MicroSD. De tablet is wel relatief zwaar: 0,94 kg. De tablet moet in dock geduwd worden en kan verwijderd worden door eerst even te duwen en dan te trekken. Een handeling waar u waarschijnlijk eerst aan zal moeten wennen. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,