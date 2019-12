Toshiba Satellite P50-C-169

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Satellite P50-C-169 van Toshiba is een nette 15,6 inch goudkleurige laptop. De prestaties van de laptop zijn goed en dat is vooral te danken aan de snelle Intel Core i7 processor van het recente type SkyLake. Hij heeft een full hd glanzend scherm (1920 x1080 beeldpunten). Het toetsenbord heeft een los numeriek deel wat handig is voor het intoetsen van cijfers. Hij heeft 1000 GB opslagruimte waar dus behoorlijk veel foto's, video's of andere bestanden op kunnen worden opgeslagen.