Toshiba Satellite Pro R50-B-109

Op zoek naar een computer met Windows 7? Dan is deze Toshiba interessant: hij wordt geleverd met Windows 7 Professional voorgeinstalleerd, maar ook inclusief dvd's om later Windows 8.1 te kunnen installeren. Met een gewicht van 2,1 kilo is hij relatief licht voor een laptop met een groot 15,6 inch scherm. De Intel Core i3 is niet erg snel en ook de harde schijf is geen snelheidswonder. Maar voor de meeste taken volstaat dit. De werktijd van ruim 6 uur op de accu is prima en ook heeft dit model vlotte 802.11ac WiFi aan boord. Deze laptop heeft 0,4 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het touchpad, matige kwaliteit van het scherm,