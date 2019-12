Toshiba Satellite Radius 11 L10W-B-102

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Compacte laptop met een klein draaibaar scherm. Zo kunt u hem handig met touchtoepassingen gebruiken, foto's laten zien, video's bekijken en hem als tablet gebruiken. Jammer genoeg heeft Toshiba niet voor een heel luxe scherm gekozen. Het is een standaard scherm met een matige kijkhoek en niet zo mooi als gebruikelijk is op een tablet. Het gewicht is met 1,3 kilo behoorlijk laag, maar de accuwerktijd valt tegen.