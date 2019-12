Toshiba Satellite S50-B-126

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Het scherm is een van de meest opvallende eigenschappen van deze laptop: dat is namelijk een prachtig Full HD IPS-scherm. Prachtig voor foto's en het geven van presentaties. De harde schijf is ook lekker groot: 1 TB maar niet erg snel. Dat is wel jammer want de overige de dual-core Core i7 processor is dat wel. Ook heeft Toshiba snelle 802.11ac WiFi ingebouwd. Toshiba heeft voor een luxe afwerking gekozen met onder andere een verlicht keyboard en aluminium afwerking aan de bovenkant. De werktijd op de accu is met 5,5 uur best goed.