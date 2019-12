Toshiba Satellite S50-B-136

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een verlicht toetsenbord, een aluminium afwerking: dit is een wat luxere laptop. Dat ziet je ook aan het scherm, want dat is prachtig: Full HD. Een prima kijkhoek en kleurweergave. De Core i5-processor is vlot, maar het minpunt is de niet zo snelle harde schijf. Wel heeft Toshiba moderne 802.11ac WiFi ingebouwd. De laptop houdt het maximaal zo'n 5,5 uur vol op de accu en dat is een goede score.