Toshiba Satellite S50-B-14M

Luxe uitgevoerde laptop met een vlotte processor, een mooi Full HD-scherm en een snelle SSD. Ondanks het 15,6 inch scherm weegt hij maar 1,89 kilo en dat maakt hem zeer draagbaar. Ook de werktijd op de accu (zo'n 7 uur) is goed. De losse videokaart van AMD is helaas niet snel genoeg voor wie echt wil gaan gamen. Verder is deze laptop voorzien van WiFi volgens de nieuwste standaard 802.11ac, al is de snelheid wel beperkt tot maximaal 433 Mbps of 150 Mbit via 802.11n.