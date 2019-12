Toshiba Satellite U920T-109

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Bijzonder apparaat: scherm zit aan de buitenkant en dan is het een soort tablet, klap je het om dan is het een notebook. Constructie is degelijk, maar omdat het scherm zich aan de buitenkant bevindt is een sleeve (niet meegeleverd) onontbeerlijk. Een vaste netwerkaansluiting ontbreekt. De 128 GB SSD biedt weinig ruimte, maar zorgt wel voor zeer goede prestaties. Werktijd op de accu is met ongeveer zes uur als je het rustig aan doet, vrij goed te noemen. De resolutie van het 12,5 inch scherm is slechts de standaard 1366x768 en dat valt tegen voor dit prijsniveau. Deze laptop heeft 0,5 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwalitet van het toetsenbord,