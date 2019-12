Toshiba WT310-108

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een Windows tablet met een relatief krachtige processor. De naam Core i5 doet veel vermoeden, maar in de praktijk is hij wel wat langzamer dan een standaard Core i5. De tablet heeft een 128 GB SSD en dat is voldoende en een mooi Full HD scherm met goede kijkhoek. Nadeel is dat er geen toetsenbord of muis is meegeleverd en die zijn voor Windows 8 toch nog onontbeerlijk. Deze laptop heeft 0,3 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,