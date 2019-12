TrekStor Primebook P14 (Grijs)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een 14-inch instaplaptop van het relatief onbekende merk TrekStor. Voor een laptop in deze prijsklasse vallen zijn luxe aluminium behuizing en goede toetsenbord op. Wel heeft hij een behoorlijk trage Intel Celeron-processor en nauwelijks opslagruimte. Van de 64GB flashopslag houd je voor je eigen bestanden en programma's maar 37GB over. De accuduur van deze laptop is met 9 uur best goed te noemen. Zowel de flashopslag als het werkgeheugen zitten bij deze laptop vastgesoldeerd en zijn daardoor niet te vervangen. We kochten deze Primebook begin april bij de Lidl, op lidl-shop.nl. Daar kostte hij op dat moment €330.