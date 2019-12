TrekStor SurfTab Twin (10.1 64GB)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De webshop van Lidl is de winkel waar we de Trekstor SurfTab Twin op 9 juli 2018 hebben ingekocht voor slechts 232 euro. Deze mini laptop van heeft een toetsenbord dat je eraf kunt halen, waardoor je hem ook als tablet kunt gebruiken. De combinatie samen weegt 1 kg, de tablet los weegt 520 gram. De prijs is laag voor een laptop, maar helaas zijn de specificaties erg mager en is hij in de praktijk zeer traag. De combinatie Intel Atom-processor, 2 GB werkgeheugen en 64 GB flashopslag zorgt voor lange laadtijden en voor een algeheel onprettige gebruikservaring. Ook de accuwerktijd is met 6 uur niet indrukwekkend voor een apparaat met een beperkte werksnelheid. Het scherm van de TrekStor heeft weliswaar een IPS-paneel met redelijke kijkhoeken, maar is slecht gekalibreerd en scoort daardoor toch een onvoldoende. De helderheid in de meest felle stand is bijzonder laag en de afwijkende grijswaarden zijn storend.