Samsung en Google kondigen Chromebook aan

Met het Chrome OS hoef je je volgens Google en Samsung geen zorgen te maken over de beveiliging of dataverlies, omdat alles in de cloud staat (op internet). Daarmee behoren kwaadaardige spyware, trojans en virussen tot het verleden. Als het notebook ooit kapot gaat of kwijtraakt, staan al je bestanden veilig online.

Geen software

Er staat - anders dan bij een Mac- of Windows-laptop - praktisch geen software op de Chromebook zelf; de applicaties die je start zijn online-applicaties die draaien in de browser van de Chromebook. Dat heeft voordelen, maar ook een heel groot nadeel: je moet online zijn om met de Chromebook te kunnen werken.

Omdat je niet altijd binnen het bereik van een draadloos netwerk bent, kan een 3G-datakaart van een mobielprovider in de Chromebook worden gestoken. Maar ook dan heb je niet altijd internet tot je beschikking - en is de Chromebook een stuk minder waardevol.

Rekenhart

De Chromebook van Samsung (binnenkort volgt ook Acer met een Chromebook) is met 2 cm niet extreem dun, maar wel slank te noemen. Hij weegt 1,45 kg en beschikt over een 12,1 inch (30 cm) Super Bright Plus display. Rekenhart is een Intel Atom N570 1,66GHz dual-core processor, zoals veel in netbooks (betaalbare kleine laptops) toegepast: zuinig maar tam.

Accuduur

De opgegeven accuduur is 'tot 8,5 uur inclusief vijf uur video's afspelen'. De accu van de Series 5 zou tot 1.000 keer kunnen worden opgeladen. De Chromebook is niet voorzien van een harde schijf maar 16 GB chipgeheugen (een zogeheten Solid State Disk).

Een optionele VGA adapter legt een verbinding met een tweede monitor of televisie, terwijl je via de audio-ingangen een microfoon, koptelefoons of externe speakers aansluit.

Verkrijgbaarheid

De Samsung Chromebook Series 5 is in Nederland in de tweede helft van dit jaar verkrijgbaar, voor een nog onbekende adviesprijs. In Amerika is het apparaat al vanaf 15 juni te koop. Van de Chromebook van Acer weten we behalve de schermmaat (11,6 inch) wel de Amerikaanse prijs: 349 dollar.

Bron: persbericht Samsung