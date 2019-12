CES 2011: Samsungs nieuwe 'Galaxy's'

Daarmee wordt het een directe concurrent voor de 3G-loze variant van de iPad, en waarschijnlijk een stuk goedkoper.

Galaxy Player

Op dezelfde beurs toonde Samsung ook een Galaxy Player. Dit lijkt een Samsung Galaxy S smartphone zonder telefoonmogelijkheid. En daarmee wordt het dus een soort iPod Touch, want hij werkt wel op een mobiel OS waar veel apps (programma's) voor te krijgen zijn (het softwareplatform is Android).

Er wordt dus in beide gevallen iets weggelaten, maar mogelijk is dit toch wel interessant voor consumenten, vooral van uit het oogpunt van de prijs.