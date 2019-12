Terugroepactie laptopaccu’s HP wegens brandgevaar

Nieuws|Wie tussen maart 2013 en augustus 2015 een HP- of Compaq-laptop heeft aangeschaft, is mogelijk in het bezit van een brandgevaarlijke accu. HP is een wereldwijde terugroepactie gestart om deze accu’s te vervangen.

Het gaat om meerdere laptops met een mogelijk defecte accu, waaronder laptops uit de HP Envy-, HP Pavilion-, HP Probook- en Compaq Presario-reeks. Ook wie in deze periode een accu van HP heeft vervangen of laten vervangen, komt mogelijk in aanmerking voor een nieuwe accu.

HP geeft aan dat de getroffen laptopaccu’s oververhit kunnen raken en daardoor brandgevaarlijk zijn. Om die reden is het bedrijf een actie gestart om deze accu's te vervangen.

Check jouw laptop

Om te controleren of jouw laptop ook in aanmerking komt voor deze terugroepactie ga je naar de website van HP (Engelstalig). Daarop staat een veiligheidsprogramma dat je accu valideert. Je kunt dit op dezelfde pagina ook handmatig controleren door het serienummer van de accu in te voeren.

De Consumentenbond testte tussen maart 2013 en augustus 2015 in totaal 109 laptops van HP. Is jouw laptop uit deze periode en zie je hem terug in deze lijst? Check dan op de site van HP of je ook een brandgevaarlijke accu hebt.

Update 29 juni 2016: HP laat weten dat dit probleem bij minder dan 0,5% van de consumentenlaptops in Nederland speelt. Het probleem lijkt daarmee dus zeer kleinschalig.

