Schoonmaaksoftware: vaak verslechtering

Na maanden, soms jaren, gebruik van uw computer is hij misschien niet meer vooruit te branden. Het duurt lang voordat het systeem is opgestart, programma's reageren trager en de vrije opslagruimte slinkt snel. Daar is iets aan te doen, als we de softwaremakers mogen geloven:

'Weet u nog hoe snel uw pc was toen u deze kocht?, vraagt AVG PC TuneUp. 'We kunnen uw pc weer net zo goed maken.

Iolo System Mechanic claimt uw computer te 'herstellen naar de maximumsnelheid'.

Norton Utilities zorgt ervoor 'dat uw oude pc weer als nieuw gaat draaien'.

Laptops van echte gebruikers

Het idee dat we onze pc met een druk op de knop kunnen verbeteren, klinkt prachtig. Maar: eerst testen, dan geloven. Om deze test uit te voeren, gebruikten we 4 intensief gebruikte Windows 7-laptops van gewone consumenten. De computers waren stuk voor stuk traag met opstarten, sloom in gebruik en op de achtergrond draaiden allerlei programma's mee.

Op elk van deze computers probeerden we één voor één een schoonmaakpakket uit onze selectie - met de standaardinstellingen. Na iedere test gebruikten we kloonsoftware om deze oudere laptops terug te zetten naar hun zeer vervuilde staat.

Dagelijks gebruik

We maten op iedere computer voor en na de schoonmaak de hoeveelheid vrije ruimte, de prestaties en de opstarttijd. Om de prestaties vast te stellen, simuleerden we dagelijks gebruik: internetten, fotobewerking, videobellen en kantoortaken. En om de claims te testen, hebben we de computers ook teruggezet naar de fabrieksinstellingen, zodat we konden meten hoe snel ze ooit waren.

