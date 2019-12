Getest: 25 gloednieuwe 14 t/m 17-inch laptops

Honderden laptops per jaar

In 2018 hebben we in totaal 380 laptops getest. Ook dit jaar zitten we niet stil: in januari 2019 heeft ons lab zich alweer gebogen over 25 gloednieuwe modellen van de merken Asus, Acer, HP, Lenovo en MSI. Daar zit van alles tussen: van hele goedkope instaplaptops tot zeer krachtige maar prijzige ultrabooks. De rapportcijfers variëren van een 5,4 tot een 8,2. Wat valt ons het meeste op?

Bijzonderheden

Acer

Het is op het oog een laptop zoals elke andere, maar als je de 15-inch Acer Swift 5 (SF515-51T-552D) oppakt, valt meteen op hoe licht hij is. Zijn gewicht van 990 gram is extreem laag voor een laptop met dit schermformaat. Je gaat je bijna afvragen of er wel iets in zit. Ter vergelijking: een doorsnee 15-inch laptop weegt al gauw 1,8 tot 2 kilo. Dat maakt deze Acer Swift 5 dan ook een goede keuze voor als je veel onderweg bent met je laptop.

Dezelfde Acer Swift 5 heeft nog een voordeel: hij start namelijk op in een recordtijd van slechts 7 seconden. Oftewel 7 seconden nadat je op de aan/uit knop hebt gedrukt, kun je aan de slag. Dat is erg goed in vergelijking met andere laptops (met een SSD ), die doorgaans 15 tot 20 seconden nodig hebben om volledig op te starten. Ook dat is overigens niet erg lang.

Asus

Opvallend aan de Asus ZenBook Pro (RX480FD-BE071T) is het kleine aanraakscherm in het touchpad. Via deze zogenaamde ScreenPad breid je het scherm van de laptop uit naar het touchpad, bijvoorbeeld om snel apps te starten via de Launcher. Ook is hij bruikbaar als calculator, kun je er video's op bekijken en bijvoorbeeld je muziek op beluisteren.

Videokaarten Nvidia en AMD

Meer dan de helft (13) van de geteste laptops beschikt over een aparte videokaart van Nvidia of AMD, maar slechts een fractie daarvan is geschikt voor het spelen van games. Vooral losse videochips zoals een Nvidia MX130 of MX150, of een AMD Radeon R5, zijn niet erg krachtig. Voor wie ook af en toe een spelletje speelt, raden we minimaal een Nvidia GTX 1050 of GTX 1050 ti aan.

HP

Ondanks de behoorlijk krachtige onderdelen is de HP Spectre x360 15-df0400nd ook erg zuinig. Deze luxe laptop heeft namelijk een zeer lange accuduur van 13 uur. Deze test is wel uitgevoerd bij licht gebruik. Zodra je de GTX 1050 ti videokaart inzet om bijvoorbeeld te gamen, dan is de accu een stuk sneller, al na ongeveer 4 uur, leeg.

Bekijk alle testresultaten en specificaties

Gerelateerde pagina's: