Video's bij het boek Het beste uit de cloud

De term ‘cloud’ wordt te pas en te onpas gebruikt. Maar wat is het precies, hoe werkt het en wat zijn de voor- en nadelen? In het boek Het beste uit de cloud staan de antwoorden op deze en veel meer vragen.

Auteur Dirkjan van Ittersum heeft bij het boek ook 20 handige instructievideo’s gemaakt, waarin een aantal stappenplannen uit het boek in beeld worden gebracht. Je vindt de video’s op deze pagina.

Documenten maken en delen

1. Documenten maken en delen in Google Drive

2. Documenten maken en delen in Microsoft Onedrive

3. Documenten maken en delen in iCloud iWorks

Synchronisatie & backups

4. Een Dropbox-mapje synchroniseren

5. Tresorit gebruiken voor synchroniseren en back-up-How to

6. Een back-up maken met Mozy

Mailen

7. Gmail instellen voor mail van de provider

8. Outlook.com instelen voor mail van de provider

9. iCloud Mail instellen

Foto's en video's

10. Foto beheren en bewerken met Google Foto's

11. Foto's beheren en bewerken met Pixlr

12. Foto's beheren en bewerken mer Flickr

13. Video's bewerken met Youtube

Muziek luisteren

14. Eigen muziek importeren in Google Music

15. Eigen muziek importeren in Spotify

Huishoudboekjes

16. Korte rondleiding in AFAS online

17. Korte rondleiding in Cashflow online

Wachtwoorden

18. Wachtwoorden oplsaan in Dashlane

19. Wachtwoorden opslaan in LastPass

Diensten koppelen

20. Webdiensten aan elkaar koppelen met IFTTT

