Waarschuwing: Apple MacBook Pro uit 2012 voor een 2016-prijs

Gelijkenis 'antieke' en nieuwe is groot

Door het relatief kleine prijsverschil is de 2012-editie van de MacBook Pro een afrader ten opzichte van de 2015-editie. Het is alsof je een iPhone 5 koopt voor de prijs van een iPhone 7. Een iPhone 5 is een goede telefoon, maar hij kan niet tippen aan de iPhone 7. Dit geldt ook voor de een MacBook Pro uit 2012 in vergelijking met een recente MacBook Pro.

Met dit bericht willen we potentiele kopers waarschuwen, want het uiterlijk van de MacBook Pro uit 2012 is bijna niet te onderscheiden van die uit 2015. En hier komt bij dat het onderscheid ook niet zichtbaar wordt via de naamgeving in de winkel.

Zoek de verschillen

In de winkel

In bekende (web)winkels zoals Apple.nl, Bol.com, Coolblue, Media Markt, Paradigit en Wehkamp is moeilijk te zien dat het om een oudje gaat. Niet alleen als het gaat om het uiterlijk, maar ook als het gaat om de naam. De MacBook Pro uit 2012 wordt aangeboden als 'Apple MacBook Pro 13' zonder duidelijke informatie over de leeftijd.

Nadelen van een MacBook Pro uit 2012

Het is een probleem dat de MacBook Pro's moeilijk te onderscheiden zijn, want een koper is veel beter uit met de 2015-versie. Voor €100 meer krijg je betere technologie die niet in de MacBook Pro uit 2012 zit, zoals:

Een retina beeldscherm. Dit scherm heeft meer beeldpunten (pixels) dan het oude scherm dat in de 2012-versie zit, waardoor de getoonde beelden scherper worden weergegeven.

Een SSD. Dat is een harde schijf op basis van geheugenchips, waardoor hij veel sneller is dan de traditionele harde schijf die nog in de 2012-versie zit.

Een accu die bijna 11,5 uur mee gaat, terwijl de 2012-versie net de helft haalt.

Wifi op basis van IEEE 802.11ac. Hiermee is een hogere snelheid mogelijk dan met oudere wifi-standaard IEEE 802.11n dat nog in de 2012-versie zit.

Twee keer zoveel geheugen als de 2012-versie, namelijk 8 in plaats van 4 GB.

Bijna een kwart minder gewicht, namelijk 1,59 kg ipv 2,06 kg.

Mac OS

Naast betere technologie ben je ook langer verzekerd van ondersteuning met een recentere MacBook. Oudere MacBook Pro’s uit 2009 krijgen nu al geen update meer naar de meest recente versie het besturingssysteem Mac OS. Ditzelfde verwachten we over een paar jaar voor de 2012-editie van de MacBook Pro.

Hulp bij de koop

Voorkom dat je achteraf spijt krijgt van je aankoop door goed te kijken naar de typenummers en specificaties van je gewenste MacBook Pro.

Om het nog makkelijker te maken gebruik je onze vergelijker laptops. Hierin zie je hoe recent een MacBook is omdat we het jaartal van introductie tonen in de naam.