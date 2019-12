Eerste indruk|Na wat uitstellen heeft Microsoft de Windows 10 lente-update (versie 1903) beschikbaar gesteld. Twee keer per jaar brengt Microsoft een grotere update uit voor Windows 10, namelijk in de lente en in de herfst. Wat zijn de vernieuwingen?

Conclusie: Microsoft belooft minder updateproblemen

De belangrijkste vernieuwing in deze lente-update is dat het toekomstige updateproblemen moet voorkomen. Ook geeft Microsoft je meer controle over het moment van installeren van updates. Hiervoor reserveert Windows minimaal 7 GB aan opslagruimte.

Daarnaast zijn er een lichte modus (een licht thema voor het uiterlijk van Windows) en wat kleinere verbeteringen toegevoegd. Zo is onder andere de emoji-sneltoets uitgebreid.

Windows-updates aangepast

Helaas verliepen de vorige Windows 10-updates niet altijd even vlekkeloos. Een update kon zelfs ernstige gevolgen hebben voor de data op je laptop. Microsoft wil dit soort negatieve gevolgen van updates voorkomen.

Als je de lente-update installeert dan wordt er automatisch minimaal 7 GB aan opslagruimte gereserveerd. Deze ruimte is dan voortaan gereserveerd voor updates, apps en tijdelijke (systeem)bestanden. Wanneer er iets fout gaat met een update, kun je eenvoudig de laptop terugzetten naar de eerdere versie van Windows. Daarnaast zegt Microsoft dat de gereserveerde ruimte als doel heeft om de stabiliteit van het dagelijkse computergebruik te verbeteren.

Updates langer uitstellen

Het uitstellen van Windows-updates tot maximaal 35 dagen is toegevoegd. Ideaal voor mensen die met updaten willen wachten tot zo goed als alle foutjes uit een update zijn gehaald.

Lichte modus

De donkere modus is op het moment hip, maar Microsoft gaat tegen de stroming in en komt juist met een lichte modus. In de lichte modus zijn de bekende zwarte balken en schermen vervangen door lichte varianten. Het nieuwe uiterlijk doet het wat ons betreft goed in Windows 10. Mocht je liever de donkere modus willen houden, kan dat uiteraard.

Overige kleine toevoegingen

Zoekfunctie

De zoekfunctie is overzichtelijker geworden. Direct na het aanklikken krijg je een overzicht van populaire apps en recente activiteiten. Bovenin zie je een menu, waarin je kunt kiezen tussen het zoeken in alles: apps, documenten, instellingen, e-mail, mappen, muziek, personen en video’s.

Je kunt ook zoeken binnen een categorie, bijvoorbeeld door het commando 'apps:kaarten'. Hiermee zoek je op 'kaarten' binnen apps.

Emoji-toets

Wie fan is van de nieuwe emoji-sneltoets is vast blij met de uitbreiding ervan. Voor degenen die het niet kennen: druk op windowstoets + puntkomma. Het emoji-scherm is uitgebreid met 2 tabs. Met de ene tab heb je snel toegang tot de zogenaamde 'kaomojis', die steeds populairder worden op social media. Dit zijn een soort uitgebreide Japanse emoticons, zoals (╯‵□′)╯︵┻━┻ en ( •_•)>⌐■-■. Met de andere tab heb je snel toegang tot symbolen, zoals ⅕ en β.

Kies de kleur van je cursor

Het standaard witte muispijltje (de cursor) kun je na de update voorzien van een zelfgekozen kleur.

Helderheid scherm snel aanpassen

De helderheid van het scherm kun je direct wijzigen vanuit het actiescherm (het tekstballonnetje in de taakbalk).

