Windows 10-upgrade negeert rood kruis

Nieuws|Veel Windows 7- en 8.1-gebruikers zullen zich op het verkeerde been gezet voelen: ze klikken het upgrade-aanbod naar Windows 10 weg door op het rode kruis te klikken. Waarna Microsoft de upgrade alsnog uitvoert. Dit is geen vergissing van Microsoft, dit is bewust beleid.

Wie wat beter kijkt naar de nieuwste versie van het Windows 10 popup-updatevenster, snapt wat er gebeurt: het spontaan verschijnende scherm vertelt je wanneer de upgrade gepland staat. Het is dus slechts een notificatie van wat Microsoft gaat doen. Je wijst de upgrade zelf niet af door op het rode kruis te klikken. Je klikt dan alleen het notificatievenster dicht.

Je kunt de geplande upgradedatum wel (alsnog) aanpassen (of de upgrade helemaal afwijzen) via een optie (linkje) in hetzelfde notificatievenster. Maar dan moet je dus wel de teksten in het venster goed lezen – en wie doet dat altijd bij spontaan verschijnende vensters?!

De kans is dus groot dat computergebruikers te haastig op het rode kruis rechtsboven drukken. Waarna de upgrade op de meeste pc’s automatisch wordt geïnstalleerd, op de geplande datum. Op veel pc’s staat namelijk ingesteld dat Windows automatisch ‘aanbevolen updates’ installeert en Windows 10 is (volgens Microsoft) een aanbevolen update.

Wat moet je wel doen?

Stel: je hebt de popup al voorbij zien komen en hebt niet op het linkje geklikt om de 'update' aan te passen of te weigeren? In dat geval kun je in Windows 7 of 8.1 de update naar 10 blokkeren door op het Windows vlaggetje in de taakbalk te klikken. Daarmee open je het ‘Download Windows 10’ programma waarin je de updateplanning aanpast naar ‘niet installeren’.

Opdringerig

Het opdringen van Windows 10 aan consumenten is al een tijdje aan de gang. Consumenten met Windows 7 en 8 kunnen tot 29 juli 2016 Windows 10 gratis installeren, maar Microsoft lijkt haast te maken en dringt op verschillende manieren de 10-upgrade aan gebruikers op. We kregen al meer dan 50 boze reacties in de Community op het topic Ongevraagd Windows 10 op je computer.

Terug naar Windows 7 of 8

Wie per ongeluk al Windows 10 op zijn pc heeft gekregen en terug wil naar Windows 7 of 8.1 kan binnen een maand gebruik maken van de roll back-functie. Ga in Windows 10 naar Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Systeemherstel en selecteer Terug naar Windows 7 of Terug naar Windows 8.1 Dit heeft volgens Microsoft geen invloed op je persoonlijke bestanden, maar programma’s die je hebt geïnstalleerd na de upgrade naar Windows 10, worden verwijderd.

Never 10

Een manier om niet meer de Windows 10 upgrade aangeboden te krijgen is het downloaden en installeren van het (Engelstalige) Windowsprogrammma ‘Never 10’. In hetzelfde programma kun je later alsnog kiezen Windows 10 te installeren, mits je dat doet voor 29 juli 2016.

Bekijk de review van Windows 10

Praat mee in de Community over Ongevraagd Windows 10 op je computer.