Windows 8 in 20 vragen

1. Wat is Windows 8 en wat is het verschil met Windows 7?

Windows 8 is de nieuwste versie van het Microsoft besturingssysteem en de opvolger van Windows 7. Windows 8 is de eerste versie die zowel geschikt is voor desktop-pc's, notebooks en tablets. Om beide soorten apparaten optimaal te kunnen gebruiken, heeft Microsoft ervoor gekozen Windows 8 te voorzien van een nieuw startscherm.

2. Een nieuw startscherm?

Het scherm dat je ziet na het opstarten van Windows 8 - op zowel de pc als de tablet - bestaat uit gekleurde tegels. Elke tegel stelt een toepassing voor en biedt bijgewerkte, relevante informatie of zelfs foto's. De tegels zijn eenvoudig naar wens te ordenen. Eén van deze tegels biedt toegang tot het bureaublad dat we kennen van Windows 7. De bekende startknop linksonder is verdwenen.

3. Waarom een nieuw startscherm?

Met Windows 8 richt Microsoft zich niet alleen op de gangbare pc's, maar ook op tablets en pc's met ingebouwd aanraakgevoelig scherm (touchscreen). Bediening met je vingers in plaats van de muis vereist een andere weergave om goed tot zijn recht te komen. Vandaar het eenvoudige startscherm met gekleurde en grote tegels. Het traditionele bureaublad is hierdoor op de achtergrond geraakt.

4. Ik gebruikte de startknop regelmatig. Wat nu?

Dat het nieuwe startscherm geen startknop heeft, is geen ramp. Door met de muis naar de rechterbovenhoek te gaan, verschijnt een menu met een aantal iconen. Via dit menu kun je bijvoorbeeld eenvoudig zoeken naar bestanden, de pc of tablet verder instellen, een printer toevoegen of weer naar het startscherm gaan. Ga naar de linkeronderhoek waar eerst de Start-knop zat, en druk op de rechtermuisknop. Er verschijnt nu eenhandig lijstje met snelkoppelingen.

5. Is dit de enige grote vernieuwing in Windows 8?

Windows 8 is de eerste versie met een ingebouwde winkel met gratis en betaalde software (apps), voor zowel de pc als de tablet. De nieuwe Windows Store geeft ook aan wanneer er updates van geïnstalleerde apps beschikbaar zijn. Op dit moment bevat de winkel slechts enkele duizenden apps, maar de verwachting is dat dit aantal sterk zal toenemen zodra Windows 8 populairder wordt en dus interessanter voor ontwikkelaars van deze apps.

6. Biedt Windows 8 ook kleine, subtiele vernieuwingen?

Jazeker. Windows 8 is voorzien van vele vernieuwingen die niet gelijk opvallen, maar wel een welkome aanvulling zijn. Zo is er een manier bijgekomen om in te loggen in Windows: kies op een eigen foto een aantal geheime punten die moeten worden aangeklikt. Selecteer ze in de juiste volgorde en je bent ingelogd. Ook hebben we gemerkt dat Windows 8 aanzienlijk sneller opstart en uit slaapstand komt dan Windows 7. Verder kan Windows 8 overweg met de laatste standaarden en technologieën, zoals usb 3.0. Gebruik je meerdere Windows 8-computers, dan reizen persoonlijke instellingen zoals je eigen indeling van het startscherm en snelkoppelingen met je mee. Hiervoor is het wel noodzakelijk om in te loggen met een (gratis) Microsoft-account.

7. Welke versies zijn er?

Windows 8 komt in vier versies. Twee daarvan (Windows 8 en Windows 8 Pro) zijn voor consumenten met zowel een desktop, laptop of tablet met Intel-processor. Windows 8 Enterprise is speciaal voor zakelijke gebruikers. Windows RT is alleen voorgeïnstalleerd op goedkopere tablets met een energiezuinige, niet-Intel-processor.

Ben je een ervaren en veeleisende gebruiker, dan is Windows 8 Pro de beste keuze. In alle andere gevallen is de standaard editie, Windows 8, prima geschikt. Afhankelijk van de processor die in een tablet zit, staat er Windows 8 (Pro) of Windows RT op voorgeïnstalleerd.

Windows RT Windows 8 (Pro) Doelgroep Consument Consument (W8) & zakelijk (W8 Pro) Type Producten Alleen tablets (met ARM-processor) PC en duurdere tablet met Intel-AMD-processor Windows Touch Interface Ja Ja Windows Desktop Interface (traditioneel) Beperkt Ja Draait gewone windows programma's (.exe) Nee Ja Draait speciale windows 8 Touch (RT) applicaties Ja Nee Windows Store Ja Ja Microsoft Office MS Office 2013 Touch (Gratis) Los aanschaffen Aanschaf Alleen voorgeïnstalleerd Voorgeïnstalleerd & los te koop

Tablets met daarop Windows RT kunnen alleen bediend worden via het nieuwe startscherm. Toegang tot het traditionele bureaublad is beperkt en veel mogelijkheden ontbreken. Bovendien kun je onder Windows RT geen eigen software installeren, of eerder aangeschafte software meenemen. Windows RT werkt alleen met apps die alleen via de ingebouwde Windows Store kunnen worden geïnstalleerd. Bij Windows 8 op een desktop, notebook of duurdere tablet kun je wel zelf (eerder gekochte) software installeren en gebruiken. Dit hoeft dan niet via de Windows Store.

8. Wat kost Windows 8?

Microsoft Windows 8.1 Pro NL kost rond de €135 en Microsoft Windows 8.1 NL kost rond de €120.

9. Aan welke eisen moet mijn pc voldoen?

De systeemeisen zijn hetzelfde als bij Windows 7. Werkt je huidige computer soepel onder Windows 7, dan zal dat ook het geval zijn bij Windows 8. Volgens Microsoft is een computer nodig met minimaal een 1 GHz-processor, 1 of 2 GB werkgeheugen en 16 tot 20 GB vrije opslagruimte op de harde schijf. Uit onze ervaring blijkt dat Windows 8 met deze minimale eisen niet vooruit te branden is. Zeker wanneer meerdere programma's tegelijk worden gebruikt. Voor een soepele werking is een pc nodig met minimaal twee rekenkernen (Intel Core 2 Duo, Intel i3 of AMD X2) die op 2 GHz draaien, 4 GB intern geheugen en 32 GB vrije ruimte. Het is geen vereiste, maar Windows 8 werkt bovendien het beste op SSD-schijf in plaats van een gewone harde schijf.

10. Hoe weet ik of mijn oude computer nog wel geschikt is voor Windows 8?

Voor een goede werking van Windows 8 is het van belang dat alle hardware door Windows 8 wordt ondersteund. Dit is zelf te controleren door naar www.windows.com te gaan en daar de 'Upgrade assistent' een controle uit te laten voeren. Deze assistent zoekt uit of de computer voldoet aan de minimale systeemeisen en of voor alle componenten en aangesloten randapparatuur de stuurprogramma's beschikbaar zijn.

Meer informatie over het upgraden van je pc naar Windows 8, inclusief updates en stuurprogramma's, vind je op de website van je computerfabrikant: Acer - Alienware - ASUS - Dell - eMachines - Founder - Fujitsu - Gateway - HP - Lenovo - LGE - MEDION - NEC - Packard Bell - Panasonic - Positivo - Samsung - Sony - Toshiba.

11. Zit Windows 8 vanaf nu standaard op elke pc?

Veel nieuwe kant-en-klare pc's van fabrikanten zoals HP, Asus, Sony of Acer hebben inmiddels Windows 8 geïnstalleerd. Daarnaast worden er nog wel oudere modellen met Windows 7 aangeboden, wellicht tegen aantrekkelijke prijzen. Koop je geen kant-en-klare pc, maar laat je een computer naar je eigen wensen samenstellen, dan kun je de komende maanden nog voor Windows 7 kiezen.

12. Kan ik mijn bestanden en instellingen meenemen naar Windows 8?

Ja dat kan. Gebruik je nu Windows 7, ongeachte welke versie, dan kunnen al je instellingen, bestanden en gebruikersaccounts worden overgezet naar Windows 8. Gebruikers van Windows 7 Home Basic en Home Premium kunnen alleen overstappen naar de standaard versie van Windows 8. Bezitters van Windows 7 Professional en Ultimate stappen over naar Windows 8 Pro. Bij een upgrade vanaf Windows Vista worden alleen persoonlijke bestanden en instellingen overgezet. Je moet dan zelf weer alle programma's onder Windows 8 installeren. Gebruik je nog Windows XP? Dan behoud je alle persoonlijke bestanden bij de overstap naar Windows 8, maar verlies je alle instellingen en dien je alle software opnieuw te installeren - voor zover dat nog zin heeft (zie vraag 14). Het is altijd verstandig om voor het overstappen een volledige back-up te maken van al je belangrijke bestanden. Gebruik hier bijvoorbeeld een externe harde schijf voor of een usb-stick.

13. Doen mijn printer en andere apparaten het nog onder Windows 8?

Dat verschilt per apparaat, maar Windows 8 ondersteunt standaard veel (oudere) randapparatuur. Als die onder Windows 7 werken, is de kans groot dat ze ook probleemloos onder Windows 8 functioneren, omdat veel stuurprogramma's uitwisselbaar zijn. Werk je nog met Windows XP of Vista, dan moeten er meestal specifieke stuurprogramma's voor Windows 7 en 8 door de fabrikant beschikbaar zijn gesteld. Kijk daarvoor op de website van de fabrikant.

14. Werkt al mijn oude software nog wel als ik overstap?

Ook dit verschilt per programma, en ook hier geldt dat als de software onder Windows 7 werkt, de kans groot is dat het onder Windows 8 ook werkt. Voor oudere software heeft Windows 8 de zogenoemde compatibiliteitsmodus aan boord. Hiermee kun je software laten geloven dat het op een oudere versie van Windows draait. Raadpleeg bij twijfel de website van de ontwikkelaar of zoek op internet.

15. Kan ik niet beter wachten totdat de kinderziektes eruit zijn?

Dat Windows 8 nu is verschenen, is geen reden om meteen een nieuwe pc te kopen. Als je huidige computer nog goed werkt, adviseren wij om nog een half jaar te wachten met de overstap. Een goed moment zou zijn wanneer Service Pack 1 (de eerste grote update) voor Windows 8 uitkomt, dan zijn de kinderziektes eruit. Als je oude computer (met XP of Vista) toe is aan vervanging en niet meer naar behoren werkt, is de overstap naar Windows 8 per definitie een verbetering.

16. Is Windows 8 veiliger dan eerdere versies?

Microsoft heeft tijd en energie gestoken in een betere beveiliging. Zo heeft Windows 8 standaard een eenvoudige virusscanner, namelijk Microsoft Defender. Een virusscanner ontbrak nog in voorgaande Windows-versies.

17. Is deze virusscanner goed genoeg?

De ingebouwde virusscanner (Microsoft Defender) is wat betreft prestaties vergelijkbaar met het losse programma Microsoft Security Essentials voor Windows 7. Uit onze laatste test van beveiligingssoftware blijkt dat beide virusscanners onvoldoende beschermen. Een aantal betaalde beveiligingspakketten beschermen je computer een stuk beter. Als je het geld er voor over hebt is zo'n programma dus de beste keus.

Als je liever geen geld uitgeeft, dan zijn er gratis oplossingen die het beter doen dan de scanner van Microsoft. Bijvoorbeeld het gratis programma van Avast! Dat soort gratis programma's zijn stuk voor stuk wel hinderlijker aanwezig. Windows Defender daarentegen draait op de achtergrond en laat pas iets van zich horen als het nodig is.

18. Ik blijf liever Windows XP gebruiken en wacht op Windows 9. Kan dat?

Wachten tot Windows 9 op de markt komt is onveilig. Microsoft stopt de ondersteuning voor Windows XP op 8 april 2014, waarmee ze de gebruikers verplicht om over te stappen naar een nieuwe Windows-versie of naar een ander systeem (computer of tablet).

19. Is Windows 8 ook geschikt voor tablets?

Uit onze kennismaking met een aantal Windows 8-tablets bleek dat het net wat gebruiksvriendelijker is dan Android. Daarmee zijn Windows 8-tablets een goed alternatief als je niet gecharmeerd bent van Apple. Een reden om nog niet voor een Windows 8 tablet te kiezen, is het nu nog magere aanbod aan apps vergeleken met de Apple App Store en Google Play.

20. Wat vinden jullie van Windows 8?

Onze ervaringen met Windows 8 zijn overwegend positief, maar we hebben onze twijfels over de 2 verschillende bureaubladweergaven. Het nieuwe uiterlijk met de tegels ziet er verfrissend en gelikt uit, maar dat je moet wisselen tussen de weergaven, kan verwarrend zijn. Programma's kunnen bijvoorbeeld worden opgestart via het nieuwe startscherm, waarna je alsnog op het oude bureaublad komt, en vice versa. Los daarvan reageert Windows 8 snel en soepel, kan het overweg met de nieuwste hardware en is er ook brede ondersteuning voor oudere randapparatuur en software.

Met de gratis update naar Windows 8.1 kun je wel standaard opstarten met het bureaublad, maar je moet dit zelf instellen. Microsoft zal binnen afzienbare tijd ook een update voor Windows 8.1 vrijgeven. Volgens geruchten start Windows, na de update, in de meest geschikte omgeving op. Voor tablets en laptops met aanraakscherm is dit de aanraakvriendelijke tegelomgeving en voor de overige computers - die je vooral bestuurt met de muis - is dit het vertrouwde bureaublad.