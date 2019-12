Typen op zonne-energie

Een draadloos toetsenbord van Logitech maakt losse batterijen overbodig. De Wireless Solar Keyboard K750 (€80) werkt op zonne-energie en zelfs op kunstlicht.

Het dunne, gestroomlijnde toetsenbord heeft zonnecellen aan de bovenkant die energie kunnen opvangen uit het licht van bijvoorbeeld een bureaulamp en ander omgevingslicht.

Accu

De energie wordt opgeslagen in een kleine accu. Volgens Logitech kan de K750 op een volle accu 4 maanden lang, 8 actieve uren per dag meegaan. Het toetsenbord is gemaakt voor de pc, compleet met Windows-toetsen, maar werkt ook op de Mac. Aansluiten is zeer eenvoudig. Je hoeft geen drivers of andere programma’s te installeren. Het inpluggen van de bijgeleverde usbontvanger volstaat al.