Ikea Trådfri smart lighting collectie

Eerste indruk|Ikea introduceert in april de Trådfri-serie; een 'smart lighting collectie' waarmee je ledlampen draadloos op afstand kunt bedienen. Dit kan bijvoorbeeld met een losse dimmer en via een app op je smartphone.

* Update november 2017

De Ikea lampen werken nu ook met de Apple Homekit. Je kunt de lampen bedienen via Siri (spraakbediening) en via de Woning-app (hier heb je een iPhone of iPad voor nodig).

* Update oktober 2017

Ikea breidt haar serie van slimme verlichting uit met een kleurenversie van de Trådfri ledlamp.

Trådfri kan grote concurrent worden van Philips Hue

Met de Trådfri-serie kun je eenvoudig ledlampen draadloos op afstand bedienen. Het installeren is makkelijk, je bent zo klaar.

Met de afstandsbediening heb je de keus uit 3 verschillende tinten wit licht. Dit biedt, in combinatie met het dimmen, veel mogelijkheden om de sfeer aan te passen. Van helder licht tijdens werken aan de eettafel tot warm gedimd licht tijdens een romantisch diner.

Met de verbindingshub erbij kun je de lampen afzonderlijk bedienen via de app, ook kun je tijdschakelaars instellen. Minpuntje: soms reageren de lampen wat traag of helemaal niet, vooral wanneer je 2 opdrachten vlak na elkaar geeft.

Met name door de scherpe prijs en het grote bereik van Ikea, kan de Trådfri een grote concurrent worden van de Philips Hue lampen.

Trådfri-serie

De lampen ogen net als een normale ledlamp, de slimheid zit aan de binnenkant.

De serie biedt verschillende setjes, bijvoorbeeld een lamp en een dimmer. Zodra je het peertje in je lamp hebt gedraaid en de meegeleverde batterij in de dimmer stopt, werkt het al. Heel eenvoudig.

Het werkt draadloos, zonder kabels dus. Ikea maakt gebruik van Zigbee, een open standaard voor draadloze verbindingen tussen producten.

De batterij gaat volgens de Ikea zo’n 2 jaar mee.

Smart-producten zijn meestal verbonden met internet, dat hoeft niet met deze lampen maar het kán wel. Dat doe je met de 'verbindingshub'. Deze verbind je met internet en vervolgens kun je de lampen via een app bedienen.

Alles binnen deze serie heet Trådfri, zoals dat wel vaker het geval is bij Ikea. Hieronder bespreken we de verschillende producten.

Dimmer

Dit kleine, ronde dimmertje werkt simpel: door hem te draaien kun je het licht dimmen. Door snel te draaien zet je hem uit (linksom) of je zet je hem meteen in de hoogste stand (rechtsom). De meegeleverde warmwitte lamp is fel genoeg om bij te werken in de hoogste stand, gedimd kun je er ’s avonds ook gezellig je woonkamer mee verlichten.

Er zit soms wel een lichte vertraging tussen het draaien en het dimmen, al is dat niet erg storend. Wel irritant is, dat hij af en toe niet goed reageert als je hem vasthebt. Als je hem gebruikt terwijl hij plat op tafel ligt, heb je daar minder last van.

Je kunt een houdertje aan de muur monteren; de dimmer zit dan vast met een magneetje. De dimmer kan maximaal 10 lampen aansturen, maar je kunt de lampen niet afzonderlijk bedienen. De dimmer is als set met een ledlamp te koop voor €20 in de kleuren wit, zwart en geel.

Afstandsbediening

De afstandsbediening is een tikje groter dan de dimmer, maar past ook goed in je hand. Het grote voordeel is dat je, naast dimmen, de wittint van het licht kunt aanpassen.

Er zijn 3 standen: koudwit, warmwit en warm licht (2200/2700/4000 kelvin). Het warme licht, met een licht oranje gloed, past bijvoorbeeld uitstekend bij een romantisch etentje. Handig is dat hij de laatst gebruikte instellingen onthoudt, bijvoorbeeld voor een schemerlamp die je meestal in dezelfde stand wilt gebruiken.

De afstandsbediening is simpel. Zoals op de afbeelding te zien is, zitten er 5 knopjes op waarmee je het licht kunt aanpassen of aan/uit kunt schakelen. De bediening verloopt soepeler dan bij de dimmer, al moet je niet te snel op verschillende knopjes drukken.

Net als de dimmer heeft hij een meegeleverde houder die je aan de muur kunt hangen en kun je maximaal 10 lampen bedienen. Als set met een lamp erbij kost hij €30, los €15.

Bewegingssensor

De bewegingssensor bestaat uit een klein wit kastje dat beweging kan detecteren tot op zo’n 5 meter afstand. Je kunt achterop het kastje instellen of de lamp 1, 5 of 10 minuten moet blijven branden bij beweging.

Ook zit er een handige nachtstand op; de lamp gaat dan alleen aan bij beweging als het donker is. Handig als nachtlamp voor op de gang bijvoorbeeld. Je kunt hem alleen binnenshuis gebruiken, dus bij de voordeur is hij helaas niet te gebruiken.

De sensor kost, samen met een lamp, €30. De lamp geeft warmwit licht en is met 1000 lumen behoorlijk fel. Ook aan de sensor zijn maximaal 10 lampen te koppelen.

Het bereik van de sensor, dimmer en afstandsbediening is zo’n 10 meter, waarmee je met gemak de alle lampen in een gemiddelde huiskamer kunt bedienen.

Verbindingshub

Met de verbindingshub bedien je de lampen via een app op je smartphone. Je kunt zo de lampen afzonderlijk bedienen (wat met de bovengenoemde producten niet kan), tijdschakelaars instellen en je eigen favoriete lichtinstellingen vastleggen. De app is overzichtelijk en eenvoudig te gebruiken.

De hub verbind je met een internetkabel aan je router. Bedenk wel dat deze hub in de buurt moet staan van je lampen, het bereik is zo’n 10 meter (zonder muren ertussen). Kabels kun je netjes binnen de hub opwinden.

De app (voor iOS en Android) is gratis en helpt je bij het aansluiten van de lampen. Je kunt de lampen niet rechtstreeks aansluiten, dit gaat via de dimmer, afstandsbediening of sensor. Vreemd, want als je de lampen via de app aanstuurt is een afstandsbediening wat overbodig. Al kan het handig zijn als je telefoon niet in de buurt ligt.

Om de lampen te bedienen moet je smartphone op hetzelfde netwerk zijn aangesloten. Het aansluiten gaat snel en je hoeft er zeker geen techneut voor te zijn. Een set met de verbindingshub, een afstandsbediening en 2 lampen kost €85.

Philips Hue

Wordt dit de grote concurrent van de Philips Hue-lampen? Het zou goed kunnen, met name door zijn scherpe prijs is de Trådfri een aantrekkelijk alternatief. En dan hebben we het nog niet eens over het grote bereik van de Zweedse keten, die hiermee slimme verlichting toegankelijk maakt voor de massa.

Vergeleken met de bekende lampen van Philips is het grootste verschil dat je bij de Trådfri alleen uit wittinten kun kiezen in plaats van alle kleuren. Maar Philips heeft ook ‘white ambiance’ Hue-lampen die een stuk duurder zijn (starterset met 2 lampen kost €130), die ongeveer dezelfde mogelijkheden bieden qua licht. Bij de Philips lampen heb je overigens altijd een hub nodig.

Toch zullen de Hue-fans niet snel overstappen. De Hue-lampen zijn compatible met de Apple Homekit, iets wat ontbreekt bij de Ikea set. Je kunt dan bijvoorbeeld via spraakbediening (Siri) je lampen bedienen. Ook zijn ze buitenshuis te bedienen, je hoeft niet op hetzelfde wifi-netwerk te zijn aangesloten. Daarnaast zijn er veel apps beschikbaar die de Hue lampen kunnen bedienen, je bent niet gebonden aan de app van Philips. Maar dit kan wellicht nog komen voor de Ikea lampen.

Extra lampen

Je kunt losse lampen kopen om je set mee uit te breiden. Er zijn 2 soorten slimme lampen met een grote fitting: met en zonder de mogelijkheid om de wittint aan te passen (respectievelijk €20 en €10).

Ze zijn een stuk duurder dan normale ledlampen: een niet-slimme ledlamp kost zo’n €4 bij Ikea. De lampen uit de sets met de dimmer en de bewegingssensor kunnen niet van tint wisselen, ook niet via de app.

Een extra lamp koppelen gaat erg gemakkelijk, het is een kwestie van een knopje lang ingedrukt houden achterop de dimmer of afstandsbediening. De lamp gloeit en knippert uiteindelijk als ze gekoppeld zijn. De schakelaar van de armatuur zelf raak je niet meer aan; aan- en uitzetten gaat met de dimmer of app.

Er zijn ook lampen met een kleine fitting (E14) en spotjes (GU10) met maximaal 400 lumen. Naast de Trådfri-serie zijn er ook led-lichtpanelen en lichtdeurtjes (voor in de keuken) om je huis mee op te lichten.

Updaten?

Tijdens de 3 dagen dat we lampen hebben uitgeprobeerd, ontvingen ze regelmatig updates via de verbindingshub. Hopelijk lag dat aan het feit dat de hele serie vrij nieuw is, want tijdens het updaten verandert de lichtsterkte zo nu en dan gedurende bijna een uur (!). Dat zou ongezellig zijn tijdens een leuk filmavondje…

