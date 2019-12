Eerste indruk|Met Nuon Smart Lighting kun je op afstand je lamp aan- of uitzetten of dimmen, ook als je geen Nuon-klant bent. Het bedienen van je lampen kan ook vanaf een andere locatie en je kunt Nuon Smart Lighting programmeren om automatisch in- en uit te schakelen. Maar de prijs is wel hoog voor deze beperkte opties.

Nuon Smart Lighting is makkelijk aan te sluiten en te gebruiken.

De mogelijkheden zijn echter beperkt.

Het systeem is nuttiger als je het in combinatie met andere Nuon-pakketten gebruikt.

De prijs is hoog.

Alles aansluiten: een fluitje van een cent

Het Nuon Smart Lighting bestaat uit 2 led-lampen, een zogenaamde gateway (zie ook: Wat is Nuon Smart Lighting) die de lampen aanstuurt en 2 aparte boekjes. In de boekjes staat een stappenplan (1 t/m 4) waarin wordt uitgelegd hoe je de gateway en de lampen aansluit. Het is op het eerste gezicht onduidelijk met welke van de 2 boekjes je het eerste moet beginnen, terwijl dat wel van belang is.

De stappen volgen is makkelijk en het werkt zoals beschreven. De benodigde kabel voor de gateway is meegeleverd. Als je wil, kun je de gateway met 2 schroeven aan de muur vastmaken. Daarvoor zitten kleine gaatjes aan de onderkant van de gateway. Schroeven en pluggen zijn niet meegeleverd, die moet je dus zelf nog aanschaffen.

Alles werkend krijgen: bijzonder ingewikkeld

De lamp draai je eenvoudig in de fitting, net als bij een gewone lamp. Via de website van Nuon moet je vervolgens de lampen configureren. Je geeft ze een naam en schrijft erbij in welke kamer ze zijn. Daardoor zijn ze later tijdens de bediening gemakkelijk te herkennen. Deze configuratie duurt lang en is ingewikkeld. Termen als ‘smart controls’ worden je voorgeschoteld zonder duidelijke uitleg. We blijven daarom maar domweg op 'volgende' drukken en wachten wel af of de lampen het zo gaan doen. Gelukkig is dat het geval!

Lichtschakelaars niet meer gebruiken

Zet je de lamp uit met de lichtschakelaar, dan is de lamp offline en niet meer te bedienen via de Nuon-website of app. Het duurde even voor we dit door hadden, want je krijgt geen foutmelding te zien in de app. Het is bijzonder vervelend dat de lichtschakelaar altijd aan moet blijven, want wie gaat zijn lampen nu uitsluitend via telefoon of computer bedienen?

Kwaliteit van de lamp onbekend, maar sowieso prijzig

We hebben de kwaliteit van de lamp niet getest, maar de prijs is aan de hoge kant. Voor €10 heb je namelijk al een led-lamp van Ikea die goed uit onze test komt. Voor een set met 2 lampen en een gateway betaal je bij Nuon €129. Wie uitrekent dat 2 losse Nuon-lampen zo’n €60 euro kosten, beseft dat je voor de gateway zo’n €69 betaalt. Bovendien betaal je nog €2,95 per maand aan abonnementskosten. Dat geldt zowel voor klanten als niet-klanten van Nuon. Zonder abonnement of zonder gateway, kun je de lamp alleen als normale, niet dimbare led-lamp gebruiken.

Nuttiger met de rest van de Nuon-pakketten

Smart Lighting is als alleenstaand pakket niet zo interessant. De mogelijkheden die Smart Lighting heeft, kun je ook met losse producten realiseren. Je zou in plaats van de Smart Lighting ook een losse dimmer of losse timer kunnen kopen. Dat is voordeliger en zonder abonnement.

Nuon levert diverse andere producten waarmee je inzicht kunt krijgen in het stroomverbruik van andere apparaten en waarmee je apparaten en je thermostaat op afstand kunt bedienen. Heb je deze ook? Dan is de toegevoegde waarde van Smart Lighting wat groter. Door het aanmaken van Smart Controls - een combinatie van meerdere handelingen - kun je met één druk op de knop diverse apparaten bedienen. Als je wilt gaan koken, kun je bijvoorbeeld in één keer je radio, verlichting en keukenapparatuur inschakelen. Deze andere pakketten zijn prijziger dan dit Smart Lighting pakket. Je huis steeds verder automatiseren en van afstand bedienen met de producten van Nuon is dan ook een prijzige aangelegenheid.

App doet wat hij moet doen

In de handleiding van Nuon Smart Lighting word je alleen gewezen op de Nuon-website. Maar er bestaat ook een Nuon E-manager app waarmee je je lampen kunt bedienen. Deze gratis app voor iOS en Android biedt grotendeels dezelfde functies als de Nuon-website. Ook de grafieken en verbruiksinformatie zie je in de app. In de app kun je nieuwe lampen, kamers en Smart Controls toevoegen. Smart Controls kun je echter niet bewerken.

De app is voor het grootste deel grijs en dat maakt hem wat saai. Sommige knopjes en balkjes zijn kleiner dan bij andere apps, maar in de bediening is dat niet storend. Als je alleen Smart Lighting gebruikt, zie je wel wat schermen die overbodig zijn. De app wordt namelijk ook voor de andere E-manager pakketten gebruikt. Al met al zit de app prima in elkaar.

Wat is Nuon Smart Lighting?

Met Nuon Smart Lighting kun je op afstand lampen aan- en uitzetten. Ook is het mogelijk om elke lamp te dimmen in verschillende gradaties. Je kunt lampen automatisch laten in- en uitschakelen op gezette tijden. Ook kun je bijvoorbeeld in één keer alle lampen in je huis uitzetten. Nuon Smart Lighting bestaat uit een pakket met 2 led-lampen en een gateway.

Gateway

De gateway is een klein kastje dat je met een internetkabel aansluit op je modem. De gateway zorgt ervoor dat je lampen te bedienen zijn vanaf een speciale Nuon-website en de Nuon E-manager app op je iOS of Android-apparaat.

Doordat de gateway kleine gaatjes heeft aan de achterkant, kun je hem ophangen aan de muur. Wie zijn modem bijvoorbeeld netjes in de meterkast heeft weggewerkt, kan deze gateway erbij hangen. Wel steekt de gateway uit aan de kant waar je de internet- en stroomkabel aansluit.

Als je de gateway niet gebruikt, zijn de lampen alleen als normale led-lampen te gebruiken. Je kunt ze dan niet dimmen of op afstand bedienen.

Lampen

Je krijgt 2 led-lampen van Nuon meegeleverd bij het pakket. Deze hebben een normale E27-fitting en geven volgens de verpakking 470 lumen aan licht. Dat komt overeen met een gloeilamp van 40 watt. Andere maten en andersoortige lampen zijn niet verkrijgbaar bij Nuon. Bij het bestellen word je daar niet voor gewaarschuwd.

Heb je een ander soort fitting in je lampen thuis, dan kun je Nuon Smart Lighting niet gebruiken. Als je al dimmers in je huis hebt, dan adviseert Nuon na aankoop om de lampen daarin niet te gebruiken. Als je dat wil, kun je de Smart Lighting set uitbreiden met losse led-lampen (€29,95 per stuk).

