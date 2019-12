Philips hue: eerste indruk

Eerste indruk|De kleur en intensiteit van elke lamp in huis apart instellen met een app? Het kan met Philips hue. Het systeem is niet goedkoop maar werkt wel feilloos.

Philips hue: wat is het?

Zelf de sfeer in huis bepalen met verschillende kleuren licht. Dat kan met de ledlampen van Philips hue. De kleur en intensiteit van elke lamp kun je met een app digitaal instellen. Je kunt kiezen uit alle tinten wit en gekleurd licht.

Draadloos

Om ervoor te zorgen dat de app draadloos de lampen kan bedienen, is een zogenaamde bridge meegeleverd. Dit apparaatje moet je verbinden met de draadloze router van je thuisnetwerk. Je hebt hiervoor dus een vrije ethernetpoort in je router nodig. De app installeer je op je tablet of smartphone die aangesloten moet zijn op hetzelfde netwerk. Vervolgens communiceert de bridge jouw instellingen in de app naar de lampen. Dit gebeurt ook draadloos via ZigBee, een open standaard voor draadloze verbindingen tussen apparaten op korte afstand.

Hue-lampen

De hue-lampen hebben een lichtopbrengst van 600 lumen. Dit is vergelijkbaar met een gloeilamp van 50 watt. Deze lichthoeveelheid wordt alleen bereikt als de lampen wit licht geven. Hoe donkerder de lichtkleur, hoe minder licht de lampen geven. Maar de drie lampen geven samen zeker voldoende licht om een woonkamer sfeervol te verlichten. De lampen hebben een grote (E27) fitting en passen hierdoor in de armaturen die je al in huis hebt. In de loop van 2013 komen er ook hue-lampen met een kleine (E14) fitting. Dat is goed nieuws, want veel schemerlampen in huis hebben juist die kleine fitting. Volgens Philips hebben de hue-lampen 15.000 branduren.

Apps en website

Je kunt de hue-lampen alleen bedienen met de hue-app. Deze is beschikbaar voor Android en iOS en kan gratis gedownload worden op tablets en smartphones. Er is ook een hue-website waarop je kunt inloggen om de lampen op afstand aan en uit te zetten, maar hiermee kun je niet de kleuren instellen.

Prijs en verkrijgbaarheid

Het startpakket bestaat uit drie ledlampen en de bridge en kost €199,95. Wil je meer lampen aansluiten, dan kost een extra ledlamp €59,95. Je kunt tot maar liefst 50 lampen aansluiten op één bridge. Philips hue is voorlopig alleen via de Apple Store (ook online) verkrijgbaar. Helaas lijkt het erop dat Philips niet op grote belangstelling had gerekend, want de wachttijd loopt nu al op tot 4 maanden.

Philips hue: review

Installatie

Het installeren van Philips hue is heel eenvoudig en gaat in drie stappen:

Allereerst draai je de ledlampen in de armaturen van je eigen lampen in huis. Het maakt niet uit in welke kamer de lampen staan.

Dan verbind je de bridge met de router in je draadloze thuisnetwerk. Een netwerkkabel en voeding zijn bijgeleverd.

Tot slot moet je de hue-app downloaden op je smartphone of tablet. Als je de app de eerste keer opent, worden de bridge en de ledlampen herkend en kun je de lampen meteen aansturen.

Kleuren en intensiteit veranderen

In de app zijn verschillende mogelijkheden om de hue-lampen te bedienen. Er zijn een aantal voorgeinstalleerde scenes. Hierin staat van elke hue-lamp die je hebt aangesloten de kleur en de intensiteit. Zodra je op de scene klikt, veranderen de lampen meteen. Je kunt deze scenes ook aanpassen of je kunt zelf een scene maken. Hiervoor neem je een foto als basis. Vervolgens kun je de lampen laten branden in kleuren die in de foto voorkomen. Je kunt de nieuwe scene een naam geven en hij wordt opgeslagen zodat je hem op elk moment weer kunt gebruiken.

Light recipes

Naast scenes heeft Philips ook vier voorgeprogrammeerde lichtstanden bedacht die alleen gebruik maken van wit licht, wel in verschillende tinten. Deze zogenaamde light recipes zijn er om te ontspannen, lezen, concentreren of te bewegen. Je kunt ook zelf nieuwe light recipes aanmaken. Tot slot kun je ook helemaal handmatig de intensiteit en de kleur van de lampen instellen. Dit kun je echter niet opslaan als een scene of light recipe.

Tijdgestuurd

Je kunt per scene of light recipe een timer instellen. Met deze timer kun je bepalen wanneer de lampen in- en uitgeschakeld worden met die bepaalde kleuren en intensiteit. Het is ook mogelijk om de lampen langzaam in en uit te laten faden, maar dit kregen we niet aan de praat. Ook als je niet thuis bent, kun je de hue-lampen bedienen, zij het in beperkte mate. Als je inlogt op de hue-website kun je de lampen namelijk alleen aan- en uitzetten.

Lampen

De ledlampen zijn robuust en kunnen tegen een stootje. Ook worden ze niet te warm als ze een tijdje aan hebben gestaan. Het licht wordt mooi egaal verdeeld en je ziet de ledjes in de lamp niet zitten. We hebben deze hue-lampen niet aan het standaard testprogramma onderworpen, maar andere ledlampen van Philips komen goed uit onze lampentest.

Zelf programmeren

Voor de liefhebbers biedt Philips binnenkort ook de mogelijkheid om zelf apps voor hue te bouwen en deze via het ‘Meet hue’-platform met elkaar uit te wisselen. Wanneer dit precies beschikbaar is, is nog niet bekend.

Conclusie

Het is natuurlijk een kwestie van smaak of je de Philips hue-lampen in huis wilt hebben. Maar op de werking van hue is niets aan te merken. Het installeren gaat heel gemakkelijk en de bediening van de lampen met de app is intuïtief; je hoeft er bijna niet over na te denken. We kunnen ons wel meer mogelijkheden met de lampen voorstellen, zoals het veranderen van kleur over een bepaalde tijdsperiode. Wellicht wordt zoiets mogelijk bij een update van de app. Ook is de verkrijgbaarheid van de lampen beroerd: ben je enthousiast geworden, dan moet je tot maart 2013 wachten voor je ze in huis hebt.

Pluspunten

• Zeer eenvoudige installatie

• Zeer eenvoudige bediening met de app

• De hue-lampen reageren direct als je kleur of intensiteit via de app aanpast

• Zelf scenes en light recipes naar jouw smaak toevoegen is heel eenvoudig

• Het systeem is stabiel, als de internetverbinding of elektriciteit even wegvalt werkt alles direct erna weer zonder problemen

Minpunten

• Alleen verkrijgbaar bij de Apple Store: wachttijd 4 maanden

• De app en het platform zijn alleen Engelstalig

• Je hebt altijd een smartphone of tablet en een draadloze internetverbinding nodig om de kleur en intensiteit aan te passen.

• We hadden nog meer mogelijkheden verwacht naast het aanpassen van kleur en intensiteit van de lampen