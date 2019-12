Philips Hue Motion Sensor

Conclusie

De Hue Motion Sensor is een slimme toevoeging aan de Hue-collectie van Philips en laat zien waar het naartoe gaat met 'het huis van de toekomst'. Het apparaatje is eenvoudig te monteren en installeren, maar werkt niet altijd optimaal. Zo is de sensor minder geschikt voor woonkamers en huishoudens met huisdieren. In ruimtes als de badkamer of de garage komt het kastje wel goed tot zijn recht.

De sensor zelf is relatief goedkoop (€40), als je naar de rest van de Hue-collectie kijkt, maar het is een duur alternatief voor een schakelaar. Je hebt bovendien eerst één of meerdere Hue-lampen nodig, en die zijn niet bepaald goedkoop. Een losse Hue-lamp met Bridge kost je zo'n €110, een starterskit met Bridge en 3 lampen €190. Philips is op het gebied van slimme verlichting nog steeds heer en meester, maar de concurrentie is onderweg.

Voordelen

De sensor reageert over het algemeen snel.

Zeer geschikt voor ruimtes met één lamp.

De dag- en nachtstand bieden meerwaarde.

De montage is eenvoudig.

Voor een Hue-product valt de prijs mee (€40).

Nadelen

Minder geschikt voor woonkamer en huishoudens met huisdieren.

De uitknop voor de sensor zit redelijk verstopt in de app.

De afstand voor detectie kan tegenvallen.

Aardig dure investering als alternatief voor een schakelaar, helemaal als je ook nog geen Hue-lampen hebt.

Benodigdheden

De Hue Motion Sensor kost je €40. Dat valt mee, maar om gebruik te kunnen maken van de sensor heb je uiteraard ook wat Hue-lampen nodig. Een starterskit met daarin een Bridge en 3 lampen kost je zo'n €190. De Bridge is een klein 'regelkastje' waarmee je de lampen aanstuurt. Een losse Bridge (€60) en een losse lamp (€56) kost je dus ruim €110.

Om je hele huis te voorzien van Hue-lampen en ook nog eens bewegingssensors in iedere ruimte te plaatsen, moet je dus diep in de buidel tasten. Tenslotte heb je een smartphone nodig, want het instellen en aansturen van de apparatuur gebeurt allemaal via een app.

Montage

Het kastje van 6 cm bij 6 cm monteer je aan de muur of het plafond met een enkele schroef. Je kunt hem ook simpelweg op een plank of tafel plaatsen, of met een magneet op een metalen ondergrond. Het montagemateriaal heeft daarbij als handige functie dat je de sensor in de gewenste hoek kunt draaien (zoals op de foto).

Het apparaatje werkt draadloos op 2 AAA-batterijen die het kastje zo'n 2 tot 3 jaar van energie kunnen voorzien. Ze zullen ongetwijfeld lang meegaan, maar het verwisselen is natuurlijk onhandig.

Instellen: dag & nacht

Het instellen gaat overigens erg makkelijk. Als het ledlampje oranje knippert is de sensor klaar om te installeren. Je opent de app, gaat naar instellingen en vervolgens naar Accesoires installeren. Hier volg je de instructies.

Je krijgt daarbij direct de keuze voor een dag- of nachtprogramma. Zo heb je de mogelijkheid om ’s nachts, bijvoorbeeld tussen 23:00 en 07:00, te kiezen voor zacht gedimd licht. Op die manier brandt er bij beweging een klein beetje licht waarbij je wel kunt zien waar je loopt, maar niet vol in het licht staat. Handig als je even naar de wc moet. Voor overdag kun je helder wit licht instellen om alles goed te kunnen zien.

Een geïntegreerde daglichtsensor registreert bovendien hoeveel licht er overdag al is. Is er genoeg licht in de ruimte, dan gaan de lampen niet aan en bespaar je energie. In de app pas je gemakkelijk de lichtgevoeligheid aan, zodat er alleen extra licht is wanneer je dat echt nodig hebt.

Als laatste is ook de gevoeligheid voor de beweging aan te passen. Zo kun je instellen dat lampen aan moeten bij de geringste bewegingen of pas bij een hoop gezwaai.

Detectie: hoek & afstand

Als de sensor beweging waarneemt, springen binnen een halve seconde je lichten aan. De sensor heeft een detectiehoek van 100 graden, zowel horizontaal als verticaal en een reikwijdte van zo'n 5 meter. Door de sensor in de juiste richting te draaien, bijvoorbeeld naar de ingang van de kamer, weet je zeker dat hij bewegingen waarneemt.

De hoek waaronder hij werkt is groot genoeg, maar de afstand viel soms wat tegen. Zo hadden wij hem aan het einde van de gang geplaatst richting de voordeur. Toen we binnenkwamen, ging de lamp niet direct aan. Dit had misschien ook met de hoeveelheid licht in de ruimte te maken.

Ook dekte de sensor die we hadden niet alle ingangen van de ruimte. Je kunt hem maar op een beperkt aantal ingangen richten. In zo'n geval moet je dus een extra sensor aanschaffen.

Minder geschikt voor huiskamers en huisdieren

De sensor is vooral geschikt voor kamers waarin je maar één Hue-lamp hoeft te plaatsen, bijvoorbeeld de wc, kelder of garage. De huiskamer is iets minder geschikt omdat je er waarschijnlijk meerdere Hue-lampen nodig hebt. Een driekoppige lamp geschikt maken voor de sensor is een aardige investering. Bovendien is niet alle sfeerverlichting geschikt voor Hue-lampen.

Het licht gaat ook nog eens automatisch uit als er geen beweging meer is. Lig je roerloos op de bank een film te kijken, dan gaat op een gegeven moment het licht uit. Dat wil je niet hebben.

Huisdieren zijn ook een beetje een probleem. In veel gevallen, afhankelijk van hoe je de sensor ophangt, zullen bewegingen van huisdieren ervoor zorgen dat het licht aanspringt. Niet echt handig, en helemaal niet als je weg van huis bent. De sensor uitzetten is dan een optie, maar ook dat is een beetje omslachtig en vereist wat handelingen in de app. Als je thuiskomt wil je ook eigenlijk dat de lichten gewoon weer aanspringen zonder de sensor eerst weer aan te zetten. In dat opzicht moet de sensor, en huisautomatisering in zijn algemeen, nog slimmer worden dan het nu is.

Ikea als concurrent

De prijs voor een complete installatie van Hue-lampen met sensors in je huis is fors. Dat komt mede omdat er op dit gebied nog maar weinig concurrentie is voor Philips. Er zijn wel wat alternatieven, maar die zijn minder goed.

Volgend jaar verandert dat wellicht een beetje als Ikea met eigen slimme verlichting komt. Ikea introduceert een collectie ledlampen, lichtpanelen en -deuren die het huis slimmer moeten maken als het gaat om het dimmen en schakelen van warm naar koud licht. Dat is nog geen concurrentie voor Philips' sensor, maar het begin is er.