Philips SceneSwitch dimbare ledlamp

Eerste indruk|Met de SceneSwitch ledlamp kun je het licht dimmen zonder dimmer. Handig als je geen dimmers op je lichtpunten hebt maar toch wilt kunnen variëren in lichtsterkte. En wat nog redelijk bijzonder is voor een ledlamp: de SceneSwitch lamp krijgt als je hem dimt ook een warmere lichtkleur.

Conclusie

Handig: één lamp voor meerdere stemmingen of soorten gebruik, zonder dat je meerdere lichtpunten nodig hebt. De Philips Sceneswitch (vanaf €10) is een fijne no-nonsense lamp voor wie wel met licht wil variëren, maar het simpel en goedkoop wil houden. Ook randapparatuur zoals dimmers of een smartphone zijn overbodig. Daardoor gaat het installeren net zo makkelijk als het indraaien van elke andere lamp.

Een prima ledlamp met een duidelijke plus omdat hij functies toevoegt aan je bestaande lichtschakelaar. Werkt storingsvrij en doet wat Philips belooft.

Dimmen met ledlampen

Eerst even een korte uitleg over dimmen met ledlampen: op bijna alle fronten zijn ledlampen inmiddels veruit superieur ten opzichte van andere lampsoorten. Maar zo makkelijk te dimmen als een ouderwetse gloeilamp zijn ze vaak nog niet. Wel kun je steeds meer ledlampen dimmen, sommigen ook met oudere dimmers.

Bij gedimde ledlampen blijft de lichtkleur vaak gelijk aan die van de voluit brandende lamp. Terwijl bij gloeilampen de lichtkleur ‘warmer’ wordt als je ze dimt. Er bestaan inmiddels ook ledlampen die wél meekleuren bij het dimmen. Bijvoorbeeld de Philips lampen met ‘Warm Glow’ of de Osram lampen met ‘Glow dim’ op de verpakking.

Wat kan de Philips SceneSwitch ledlamp?

Wat de SceneSwitch ledlamp bijzonder maakt is dat hij een warmere lichtkleur krijgt bij het dimmen, terwijl je er helemaal geen dimmer voor nodig hebt. Hij dimt door gewoon de bestaande lichtschakelaar te gebruiken. De lamp kent 3 standen:

De ‘normale’ stand, waarbij lichthoeveelheid en lichtkleur (warm wit, 2700K volgens de verpakking) overeenkomen met die van een 60 watt gloeilamp, terwijl de SceneSwitch ledlamp dan 8 watt gebruikt.

Een middenstand, met 5 watt stroomverbruik, 40% van de lichthoeveelheid en een lichtkleur van 2500K, dat is wat ‘warmer’.

Een laagste stand, waarbij de lamp nog maar 10% van de hoeveelheid licht in de normale stand geeft (80 lumen) en een gelig warme kleur (2200K) licht uitstraalt, tegen slechts 2 watt verbruik.

Als je de lamp voor het eerst aan doet gaat hij in de normale stand. Staat de lamp aan, dan volstaat eenmaal uit- en weer aanschakelen voor de volgende stand. Na de laagste stand is de volgende stand weer de normale stand.

Lichtsterkte en kleuren

We hebben de lamp niet naar het lab gestuurd, maar zien inderdaad dat de lamp de lichtkleur aanpast aan de dimstand.

Met de hoogste stand kun je prima een ruimte verlichten. De laagste stand is geschikt als sfeerverlichting, bijvoorbeeld in een badkamer waar je ’s ochtends goed licht wilt om je te scheren, maar ’s avonds bij warm gedimd licht in bad wilt. Of boven een tafel waaraan je zowel werkt of knutselt als borrelt.

Onze proefpersoon vindt hem ook fijn als nachtlampje in een donker trapgat, omdat hij in die stand slechts 2 watt gebruikt en niet zoveel licht geeft dat het ’s nachts storend is. Dat het een beetje gezellig licht is bovendien, is mooi meegenomen.

Omdat de lamp dus ook ‘gewoon’ licht kan geven is dat erg handig als je in een ruimte slechts 1 lichtpunt hebt. Zo hoef je voor het nachtlampje geen extra lichtpunt aan te leggen of een stopcontact te bezetten.

De middelste stand was voor onze proefpersoon een beetje vlees noch vis, maar dat heeft vooral met de testplaats (gang/trapgat) te maken; boven de eettafel of bijvoorbeeld in een slaapkamer zal deze best toegevoegde waarde hebben.

Meerdere lampen op 1 schakelaar

Handig is dat de lamp onthoudt welke stand je als laatste gebruikt hebt, als de lamp tussendoor meer dan 5 seconden uit heeft gestaan.

Als je meerdere lampen op 1 schakelaar hebt werken ze synchroon. Je kunt ze ook op verschillende standen tegelijk gebruiken. Dat doe je door ene lamp er pas in te draaien als de andere lampen al op een gedimde stand staan (wel eerst het lichtpunt uitschakelen!). Dat kan handig zijn als je meerdere spots (GU10, ook verkrijgbaar in SceneSwitch variant) op 1 schakelaar hebt die verschillende voorwerpen of plaatsen uitlichten.

Geen gebrom en andere voordelen

We horen bij het testexemplaar geen enkel geluid (dimmers en sommige dimbare lampen kunnen zoemen) en na enkele maanden gebruik werkt alles nog vlekkeloos. De prijs is niet veel hoger dan van een vergelijkbare ledlamp van hetzelfde merk.

Van Philips ledlampen kun je verwachten dat ze de geclaimde levensduur (hier 15.000 uur) waarmaken, maar het is altijd een goed idee je aankoopbewijs en de verpakking te bewaren.

De Philips Hue kan veel meer, maar je hebt er een smartphone voor nodig, moet een ‘hub’ aansluiten en de lampen kosten een vermogen. En hoe vaak je - als je de Hue eenmaal een tijdje hebt - echt al die verschillende kleuren gebruikt…?

Meerdere uitvoeringen