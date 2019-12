Conclusie

Wie denkt dat de Playbulb Smart een betaalbaar alternatief is voor de appbestuurde Philips Hue lamp, heeft het mis. De Hue-lamp is verbonden met internet en is werkelijk smart: hij reageert bijvoorbeeld op het weer buiten. De Playbulb staat niet in contact met de buitenwereld. Je telefoon is via Bluetooth niet meer dan een afstandsbediening (tot 10 meter afstand) voor het bedienen van de eenvoudige functies: kleur, intensiteit en lichtshow. Een kleurende led-lamp is bepaald niet uniek: er zijn genoeg vergelijkbare lampen waarvan de kleur vrij is in te stellen en die worden geleverd met een eigen afstandsbediening, (zoals de Philips LivingColors). Zo’n zapper bij de lamp is in de praktijk toch handiger dan een app, want de hele tijd met je telefoon of tablet de lampen bedienen, gaat tegenstaan. De lichtopbrengst van de 5 Watt lamp is beperkt (de helft van een standaard Hue lamp) en vooral rood licht komt niet goed uit de verf.

Hoe zijn we tot onze bevindingen gekomen?

De MediaMarkt verkoopt sinds kort een serie led-lampen van het merk Playbulb. De Playbulb Smart is een uit deze serie. Alle Playbulbs zijn via Bluetooth (Bluetooth 4.0) te bedienen met de Playbulb X app op je iPhone, iPad of Android-toestel.

Installatie

Het voordeel van Bluetooth is dat de installatie simpel is: draai de led-lamp in een standaard E27-fitting ('grote fitting'), installeer de app en je kunt jouw smartphone via Bluetooth draadloos aan de lamp koppelen. Je hebt geen apart kastje in je thuisnetwerk nodig (een 'bridge) om de lampen in je huis te besturen zoals bij de internetgekoppelde Hue-lampen van Philips.

Mogelijkheden

De installatie is eenvoudig maar de mogelijkheden zijn dan ook beperkt. Met de Playbulb X app kun je de volgende zaken instellen:

kleur van de lamp (kies uit 16 miljoenen kleuren);

lichtsterkte (felheid lamp, vrijwel traploos in te stellen);

speciale kleureffecten (zoals 'regenboog', 'kandelaar', 'pulserend licht');

lampengroep (om tot 5 Playbulb lampen tegelijk aan te sturen);

timer (inschakelen op een bepaald tijdstip voor de duur van maximaal 30 minuten);

security modus (in- en uitschakelen lamp volgens een patroon).

Telefoon altijd nodig

Je kunt de lamp echt alleen met je telefoon bedienen. Na een tijdje gaat dat irriteren. Stel dat je hem op blauw instelt en je wilt na een tijdje toch liever geel. Dat kan dan alleen door de app te gebruiken. Ben je toch weer met je telefoon bezig als je vrienden op bezoek zijn.

Met de Timer en de Security-modus van de app stel je de lamp in zodat hij op bepaalde tijdstippen automatisch in- en uitschakelt (van 18.00 uur tot 23.15 uur, bijvoorbeeld). Dat is een goed idee als je je woning een bewoonde indruk wil geven als je van huis bent. Helaas worden de tijdschakelfuncties door de app aangestuurd. Je telefoon moet dus in de buurt van de lamp zijn om hem voor je in- en uit te schakelen volgens jouw schema. Maar als je van huis bent neem je vast je smartphone mee. Aan die tijdschema’s heb je dus niet zoveel.

Goed om te weten: als je de stroom naar de lamp uitschakelt en daarna weer inschakelt is de lamp gereset en weer gewoon wit en op 100% vermogen.

Geen lichtbad

Fabrikant Mipow meldt dat de lichtopbrengst van de 5 Watt Led-lamp gelijk staat aan een klassieke gloeilamp van 40 Watt. Maar door de vrij dikke melklglas-achtige plastic kap komt gedimd sfeerlicht. Verwacht geen lichtbad. De PlayBulb is vooral een decoratielamp.

Als rood je kleur is, heb je pech. Deze kleur komt niet goed uit de verf. De andere kleuren hebben eigenlijk ook wel te lijden onder het zwakke vermogen van de lamp. Je koopt een gekleurde lamp waarschijnlijk toch om je gehele kamer een bepaalde kleurtint te geven, niet alleen het hoekje van de kamer waar je lamp staat.

Levensduur

Fabrikant Mipow claimt een werkduur van 20.000 uren, oftewel 5 jaar lang 10 uur per dag. We hebben de Playbulb niet aan een echte test onderworpen, waarbij ook de levensduur wordt gemeten (het aantal branduren).