Eerste indruk|De Plug and Safe is een systeem dat je lamp of radio moet aanzetten op het moment dat een indringer probeert binnen te komen. Het zou bovendien erg makkelijk te installeren moeten zijn...

Wat is de Plug and Safe

De Plug and Safe is volgens Tel Sell een beveiligingssysteem dat in werking treedt voordat de indringer binnen is. Maar wie denkt dat er dan een alarm afgaat heeft het mis. Je gebruikt de Plug and Safe in combinatie met een lamp of radio. Bij het openen/sluiten van een deur of raam gaat de lamp of radio aan. Voorwaarde is wel dat die lamp of radio op het snoer een aan/uit-schakelaar heeft.

De Plug and Safe is te gebruiken op (een combinatie van) apparaten met maximaal 500 W vermogen. Als de Plug and Safe is geactiveerd gaat het apparaat dat je er op hebt aangesloten 3 minuten aan, daarna schakelt het weer uit. In 30 seconden daarna is de Plug and Safe gereset.



Plug and Safe: review

De Plug and Safe werkt, maar hij reageert niet altijd als je dat wel zou willen; bijvoorbeeld als iemand heel voorzichtig de deur opent.

Hij reageert ook als het niet nodig is, bijvoorbeeld als katten door een kattenluikje naar binnenkomen.

Plug and Safe kan handig zijn op de overloop zodat 's nachts - als je bijvoorbeeld naar de wc gaat - het licht automatisch aangaat en ook automatisch weer uit.

Voor slechthorenden kan de combinatie met een lamp ook handig zijn, als extra signaal dat iemand de deur opent of op de deur klopt.

Waar je hem ook voor wilt gebruiken, hij is vrij prijzig. Er zijn goedkopere systemen te koop. Zelfs systemen die je kunt aansluiten op het lichtnet zijn voor een lagere prijs te koop.

Installatie

In het filmpje van Tel Sell wordt gezegd dat er geen installatieproblemen mee gemoeid zijn. "Wanneer u de stekker van een lamp in het stopcontact kunt steken, kunt u ook de Plug & Safe installeren" en "Door de stekker in het stopcontact te steken maakt de Plug en Safe een scan van uw woning of bedrijf. In enkele seconden heeft Plug and Safe alle plekken waar ongewenste personen naar binnen kunnen in kaart gebracht en werkt de Plug and Safe als uw veiligheidssysteem." Dat is niet waar. In werkelijkheid gaat het als volgt:

Je plaatst de Plug and Safe in een stopcontact. Je stelt de gevoeligheid in, je begint hierbij op de laagste stand. Open dan de deur of het raam waarvan je wilt dat de Plug and Safe reageert als deze open gaat. Kijk of het lampje flikkert op de Plug and Safe. Hiervoor is het handig als je met zijn tweeën bent. De een kan de deur openen en de ander kan kijken of de Plug and Safe knippert. Hij knippert overigens maar 1 keer en niet constant. Doe je de installatie in je eentje, dan is het handiger om de gevoeligheid af te stellen met het betreffende apparaat er al in. Controleer nu of het geheel goed werkt. Plug het apparaat dat je wilt gebruiken erin. Zet het apparaat aan, wacht 3 minuten tot het apparaat wordt uitgeschakeld en dan nog eens 30 seconden tot de Plug and Safe zichzelf heeft gereset. Je kunt ook de Plug and Safe helemaal uit het stopcontact halen en er weer in doen. Is het apparaat uit? Doe dan deur of raam weer open. Als de Plug and Safe nu het apparaat niet inschakelt moet je de gevoeligheid opnieuw instellen en begin je dus opnieuw. Reageert de Plug and Safe wel en gaat radio of lamp aan, dan ben je klaar.

Het is dus niet zo dat je hem in het stopcontact steekt, hij de boel scant en klaar is Kees. Als je hem wilt gebruiken om inbrekers af te schrikken tijdens je vakantie is het dus slim om hem niet een uur voordat je weggaat nog even te installeren.

Bereik

Het bereik van de Plug and Safe is volgens het filmpje groot genoeg voor een huis met 5 slaapkamers. In de handleiding staat 4. Maar tijdens onze test reageerde hij niet op het openen/sluiten van de deur van de naastliggende kamer, ook al hadden we het grootste bereik/de hoogste gevoeligheid ingesteld. Je hebt aan 1 Plug and Safe dus niet genoeg voor een heel huis. Misschien dat Tel Sell er daarom standaard 2 levert.

Gevoeligheid

De Plug and Safe reageert niet op gewone bewegingen maar op trillingen. Als een deur heel voorzichtig open wordt gedaan en iemand loopt naar binnen, registreert hij dat niet. Hij reageert weer wel als er op de deur gebonsd wordt. Gaat een inbreker dus heel behoedzaam te werk dan gebeurt er niets. Omdat hij reageert op trillingen kan hij juist ook reageren als je het niet wilt, bijvoorbeeld als katten door een kattenluik naar binnen komen, of als iemand op de bovenverdieping staat te springen.