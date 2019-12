Star Shower Motion sterrenverlichting

Eerste indruk|Met de Star Shower Motion projecteer je 6.000 'sterren' met één druk op de knop in huis of op huis. De projectie kun je stil laten staan of laten bewegen.

Conclusie

De Star Shower Motion projecteert een rustig bewegend beeld van groene en rode stipjes op plafond of muur. Voor buiten vinden wij hem minder geschikt omdat buren of verkeer er last van kunnen hebben. Maar ook als je zelf binnen zit en naar buiten kijkt, kijk je makkelijk in de straal en dat is niet goed voor je ogen.

Opties

De Star Shower Motion heeft groene en in mindere mate rode lampjes. Je kunt kiezen voor een combinatie van beide of alleen groen. Het zijn overigens geen sterretjes maar stipjes die hij projecteert.

Je kunt het beeld laten bewegen, dan draaien de stipjes in verschillende patroontjes over de muur. Het is een prettig tempo waarin ze bewegen. Wil je geen beweging dan kun je het beeld ook stil zetten.

De Star Shower Motion is met een afstandsbediening te bedienen. Er zit een lichtsensor op, zodat hij niet aan gaat als het te licht is. Hij ging bij ons niet vanzelf uit als hij aan was en je hem in het licht hield.

Bereik

Het bereik is vrij groot. Je kunt er de gevel van een huis mee beslaan, maar als je buren hebt dan neem je hun huis snel ook mee. Zet je hem te ver af van de muur waarop je hem wilt projecten, dan is het effect een stuk minder. De stipjes komen dan verder uit elkaar en zijn moeilijker te zien. Bij meer dan een meter of 15 afstand is de projectie lastiger te zien.

Installatie

Je prikt de Star Shower Motion met een pin in de grond of binnen in een plantenbak. Je kunt de hoek van de pin ten opzichte van de behuizing aanpassen. Er is geen standaard of voet bij om hem los op de grond te zetten. Het snoer is erg kort. Voor buiten heb je zeker een verlengsnoer nodig.

Energieverbruik

De Star Shower Motion gebruikt 1,2 -1,1 Watt als hij aanstaat. Dat is niet veel, maar in de reclame vergelijken ze het met een set oude lampjes. En er zijn tegenwoordig meer kerstverlichtingssystemen die op led werken en waarvan het energiegebruik ook laag is.

Lees ook: