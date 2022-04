Hoe wij wegwerpluiers testen

Waarom een thuistest?

Vaak testen we producten in gespecialiseerde laboratoria volgens vaste protocollen. Maar daarmee kun je soms minder goed het gebruik in de dagelijkse praktijk vangen. En dat laatste speelt zeker bij wegwerpluiers.

Baby’s en peuters dragen de hele dag door een luier. Hierbij wordt er veel gekropen en rondgelopen. Ook worden ze meerdere keren per dag verschoond. Dat vraagt nogal wat van een luier en het is niet makkelijk na te bootsen in een laboratorium.

Ook is gebleken dat laboratoriumtests niet altijd een goed beeld geven van de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan het meten van absorptie. Daarom kiezen we ervoor om luiers door echte gebruikers thuis te laten testen.

Hoe werkte de test?

We selecteerden 15 populaire wegwerpluiers van 13 verschillende merken op basis van eigen marktonderzoek.

We kozen voor luiermaat 4, omdat dit de luiermaat is die het langst wordt gebruikt tijdens het opgroeien.

Vervolgens selecteerden we 165 thuistesters met een kindje in de luiers. Iedere deelnemer ontving van ons een verschillende selectie van 5 verschillende luiers met 42 exemplaren per luier. Op deze manier waren er 55 thuistesters voor elk van de 15 luiers.

In totaal waren er 34.650 luiers nodig, die we in verschillende winkels hebben ingekocht.

Vooraf vroegen we aan de testers welk merk luiers ze zelf het meest gebruikten. Dit merk zat dan niet in hun testpakket, om de eigen voorkeur zo min mogelijk een rol te laten spelen.

De testers gebruikten gedurende 30 dagen deze luiers. Hierbij werd elke luier maximaal 6 dagen achter elkaar gebruikt.

De deelnemers mochten zelf de volgorde bepalen waarin ze verschillende luiers testen.

Aan het eind van de testperiode vulden de deelnemers een vragenlijst in voor elke geteste luier. Daarin gaven ze een totaaloordeel per luier. Daarnaast rapportcijfers voor de mate van doorlekken, mate van luieruitslag, absorptie, gebruiksgemak en draagcomfort.

De resultaten verwerkten we tot een tabel met rapportcijfers.

Wie deden er mee aan de test?

De thuistesters voldeden aan de de volgende voorwaarden:

Ouder(s) en kind waren in de maand juli van 2020 beschikbaar voor het testen van luiers. De omstandigheden tijdens de testperiode moesten zo veel mogelijk overeenkomen met de normale situatie.

Het kind had gedurende de testperiode luiermaat 4.

De test moest uitgevoerd worden met één kind. Waren er meer kinderen met dezelfde luiermaat, dan moest een ouder kiezen voor één kind om de test mee te doen.

In de testperiode mocht het kind in principe alleen de testluier dragen.

Hoe selecteerden we testers?

We stuurden vooraf een korte vragenlijst aan geïnteresseerde deelnemers. Hiermee bepaalden we hun geschiktheid voor deelname.

De thuistesters werden, voor zover dat lukte, geworven uit het Consumentenbond Panel.

De overige deelnemers worven wij via Facebook. Iets meer dan de helft van de deelnemers is uiteindelijk op deze manier geworven.

Uit de aanmelders via Facebook maakten we een willekeurige selectie.

We zorgden ervoor dat de uiteindelijke verdeling tussen jongens en meisjes 50-50 was.

Waarom geen wasbare luiers in de test?

Wasbare luiers zijn op termijn goedkoper en duurzamer dan wegwerpluiers. Zelfs als je de kosten van het extra wassen meerekent. Maar wasbare luiers vragen wel om een flinke investering vooraf. Een startpakket met voldoende wasbare luiers voor de testperiode kost al snel een paar honderd euro. Daarnaast zijn er heel veel merken en verschillende soorten wasbare luiers.

Dat maakte het voor ons onmogelijk om wasbare luiers mee te testen in zo'n grote paneltest. Omdat we onze testproducten altijd zelf inkopen, waren we al snel zo'n €20.000 per soort wasbare luier kwijt geweest. Dat is jammer genoeg onbetaalbaar. Vandaar dat we ons beperkt hebben tot wegwerpluiers voor deze test.

Wel hebben we een enquête onder 874 gebuikers van wasbare luiers gehouden. We stelden vragen over het dagelijkse gebruik. Daarnaast vroegen we naar hun oordelen over gebruiksgemak, absorptie, draagcomfort en pasvorm. Lees de uitkomsten van deze enquête.

Is ook naar schadelijke stoffen gekeken?

We hebben de luiers op de aanwezigheid van diverse schadelijke stoffen laten testen in een daarvoor gespecialiseerd laboratorium. Het gaat daarbij om:

Formaldehyde

Pesticiden

Ftalaten (weekmakers voor plastic)

Allergenen

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen, kortweg PAK’s

Overigens hadden we geen concrete redenen om aan te nemen dat wegwerpluiers een gevaar vormen voor de gezondheid van baby's. In andere tests van luiers worden af en toe sporen van schadelijke stoffen aangetroffen. Maar zelden tot nooit wordt een overschrijding van wettelijke veiligheidsnormen aangetoond.

Is ook naar milieu-aspecten gekeken?

We hebben de wegwerpluiers niet getest op hun impact op het milieu. Wel staan op veel luiers één of meerdere keurmerken die 'iets' met het milieu te maken hebben.

We hebben deze milieukeurmerken geïnventariseerd. Hierbij keken we vooral naar het voorkomen van het EU Ecolabel en het Nordic (Swan) Ecolabel. Dit zijn keurmerken die hoog scoren (minstens 3 of 4 punten) op het aspect milieu in de Keurmerkenwijzer van Milieu Centraal.

We hebben dit weergegeven bij 'specificaties' in de testtabel. Dat wil niet zeggen dat luiers zónder keurmerk automatisch minder goed zijn voor het milieu.

Hoe zijn de scores bepaald?

Tijdens de testperiode zijn een aantal deelnemers gestopt. Bijvoorbeeld omdat hun kind zindelijk werd en geen luiers meer gebruikte. Uiteindelijk vulden 150 van de 165 thuistesters alle vragenlijsten in. Verder namen we oordelen over luiers pas mee in het eindresultaat als er minimaal 10 exemplaren van gebruikt waren door de thuistesters.

Vanwege deze uitval, is er uiteindelijk een verschillend aantal testers per luier. Dit loopt uiteen van 43 tot 53 testers per luier. Dit zijn nog steeds voldoende oordelen per luier om een betrouwbaar eindoordeel te bepalen.

De deelnemers aan de thuistest hebben elke luier op verschillende aspecten beoordeeld en een rapportcijfer gegeven. Op basis daarvan berekenden we een eindoordeel. Daarbij wegen de aspecten verschillend mee in dit uiteindelijke testoordeel.

Algemeen oordeel (40%)

De deelnemers gaven een algemeen rapportcijfer aan elke luier. Dit oordeel is een mix van alle belangrijke aspecten van een luier (zoals pasvorm, absorptie en gebruiksgemak). Daarom weegt het algemeen oordeel het zwaarst mee.

Deelnemers hielden voor elke luier bij of hun kind last had van luieruitslag tijdens het dragen. Het percentage van de deelnemers dat geen luieruitslag meldde, hebben we omgezet in een rapportcijfer voor elke luier. Hoe hoger het percentage, hoe hoger het cijfer.

Ook hielden deelnemers de mate van doorlekken bij. Hoe meer last van doorlekken werd gerapporteerd, hoe lager de score. Het gemiddelde van deze score per luier, vertaalden we vervolgens in een rapportcijfer.

We vroegen de deelnemers om een rapportcijfer te geven voor het draagcomfort/pasvorm van de luier. Daarbij ging het om het comfort voor het kind. Denk hierbij aan: knelt de luier, is het materiaal te hard of te zacht, raakt de huid op de een of andere manier geïrriteerd? Het cijfer in de tabel is het gemiddelde van alle gegeven rapportcijfers voor elke luier.

Ook gaven de deelnemers een rapportcijfer aan het absorptievermogen van de luier. Het ging daarbij om hoe goed de luier het vocht vasthoudt. Ook bij gebruik voor wat langere tijd. Het cijfer in de tabel is het gemiddelde van alle gegeven rapportcijfers voor elke luier.

Ook voor het gebruiksgemak werd een rapportcijfer gegeven. Daarbij ging het om hoe makkelijk het voor de deelnemers was om de luier te gebruiken. Denk hierbij aan: het gemak van aan- en uitdoen en de kwaliteit van de sluitstrips. Maar ook de duidelijkheid wat de voor- en achterkant is en het gemak van de verpakking. Het cijfer in de tabel is het gemiddelde van alle gegeven rapportcijfers voor elke luier.

Tenslotte vroegen we de deelnemers om het design van de luier een rapportcijfer te geven. Wat vonden ze van het uiterlijk van de luier? Het cijfer in de tabel is het gemiddelde van alle gegeven rapportcijfers voor elke luier. Overigens weegt dit oordeel voor design niet mee in het eindoordeel.

Hoe werd de Beste Koop bepaald?

De Beste Koop, het predikaat voor de luier met de beste prijs-kwaliteitverhouding, is gebaseerd op de prijs per luier. Deze prijs is berekend op basis van de prijs van de grootste verpakking die breed verkrijgbaar was (zowel online als in winkels). Deze prijzen hebben we in september 2020 gepeild.

Waar vind ik de resultaten?

Bekijk de resultaten van de test wegwerpluiers.