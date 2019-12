Conclusie

De Maxstone Gourmet is een klein pannetje waarmee je in de magnetron snel een maaltijd kunt maken. Dat werkt eenvoudig. De prijs is €29,95 met de actie 1+1 gratis. Dat is best aantrekkelijk als je kijkt naar vergelijkbare producten. Zo'n pannetje kan best handig zijn als je bijvoorbeeld op kamers woont en geen eigen keuken hebt maar wel een magnetron kwijt kunt op je kamer.

Rijst kun je er niet in klaarmaken. Of je ook pasta kunt bereiden met de Maxstone Gourmet is onduidelijk. In de handleiding of het receptenboek is er niets te vinden over het koken van pasta, maar er staat ook niet dat het niet kan.

Slowcooker

Volgens Tommy Teleshopping is de Maxstone Gourmet een sensationele keramische slowcooker. Gekke combinatie: een slowcooker voor een snelle bereiding in de magnetron. De gerechten zijn namelijk in een paar minuten klaar. De opening aan de bovenkant van het deksel zorgt voor de afvoer van stoom. Dat is handig want overkoken doet het zo niet.

Ovenwant aan

Op de website staat dat het keramische handvat altijd koel blijft maar in de handleiding staat dat - afhankelijk van de kooktijd en het type voedsel - het handvat toch warmer kan zijn dan normaal.

Wij vonden het gebruik van een ovenwant veiliger, want naast de opmerking in de handleiding kwam er ook stoom uit het pannetje.

Smaak infusie

Het geheim van de Maxstone Gourmet zou het keramische 'smaak-infusie design' zijn. De hitte die ontstaat als het voedsel begint te koken circuleert door de keramische pot. Smaken zouden hierdoor in het voedsel worden opgenomen. De gerechten die wij probeerden waren goed van smaak, maar opvallend beter dan uit de oven was het niet.

Afwassen

De claim 'niets blijft plakken' moet je met een korreltje zout nemen. Kaas en dergelijke bleven wel degelijk aan de pan plakken. Afwassen kan in de vaatwasser, maar volgens de handleiding verkort je daarmee wel de levensduur. Stop je het toch in de vaatwasser, laat hem dan goed drogen als hij gewassen is.

Karig receptenboek

De meegeleverde handleiding inclusief receptenboekje zou vol handige tips en tricks moeten staan. Teleurstelling toen bleek dat er slechts 8 recepten in staan. We hadden graag gezien hoe we er bijvoorbeeld pasta in zouden kunnen maken.

