Whirlpool MCP 347 WH

Vrijstaande combimagnetron met grill-, en ovenfunctie. Opgegeven inhoud van 25 liter, bruikbare ruimte 21,2 liter, maar alleen als je het draaiplateau niet wilt gebruiken. Wil je dat wel, dan is de bruikbare ruimte maar 12,2 liter. Maximale diameter voor bord of ovenschaal 28 cm. Magnetronvermogen 800 watt. Te koop in verschillende kleuren en afwerkingen. De prijs kan verschillen.