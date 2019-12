Memopur 7-zones combikern matras

Eerste indruk|Supermarkt Aldi had in de week van 4 september 2013 een Memopur-matras in de aanbieding. We hebben dit matras getest. Bekijk de testresultaten.

Memopur-matras: review

Testresultaten:

Totaalscore van het matras Memopur

6,7

Prestatie

Lichaamsondersteuning rug: 6,6

Lichaamsondersteuning zij: 5,7

Vochttransport: 6,7

Drukverdeling: 4,4

Veerkracht: 7,6

In bed draaien: 6,8

Nabewegen na omdraaien: 6,4

Bedbodem voelbaar: 5,3

Totaalscore Prestatie: 5,9

Levensduur

Verandering in hoogte: 9,2

Verandering in hardheid: 4,8

Verandering in lichaamsondersteuning rug: 7,8

Verandering in lichaamsondersteuning zij: 9,2

Schade: 10

Totaal score Levensduur: 7,7

Gebruik

Geur: 6,4

Hanteerbaarheid: 5,5

Afwerking: 7,7

Rits: 10

Geluid: 7,7 (licht krakend)

Tijk zelf wassen: 10

Comfort: 10

Totaal score Gebruik: 7,5

Brandtest: gehaald

Conclusie

Dit matras geeft een goede ondersteuning voor de rugligger, zeker voor lichte personen. Voor de zijligger geeft het matras redelijke ondersteuning. Het ondersteunt de onderrug goed, transporteert je vocht goed en je kunt je prettig omdraaien zonder na te bewegen. Door het traagschuim kost het draaien kracht in een koude omgeving en gaat het makkelijker in een warme omgeving.

Een nadeel van dit matras is wel dat je de bedbodem voelt als je vanuit liggen gaat zitten. Zwaardere personen voelen de bodem als ze op hun zij liggen.

Kortom dit matras is niet de beste in zijn soort. De Ikea Sultan Flokenes scoort een 7,3, maar kost dan ook wel €360 in tegenstelling tot de €130, die voor dit matras neergeteld moet worden. Voor een licht persoon die graag op de rug slaapt, is de aankoop van dit matras wel het overwegen waard, een zwaar persoon zal de bedbodem voelen. Kijk voor resultaten van vergelijkbare matrassen en andere soorten matrassen, zoals pocketvering matrassen, in onze matrassenvergelijker.

Memopur-matras: wat is het?

Het Memopur-matras bestaat uit een kern van koudschuim en heeft een traagschuim toplaag. Het is 201 cm lang, 91,5 cm breed, 16 cm dik en weegt bijna 10 kg. Je koopt het in een rolletje, dus het moet voor gebruik eerst in zijn goede vorm komen.

Geschikt voor

Het matras is volgens de fabrikant geschikt voor mensen tot circa 100 kg. Je koopt volgens de fabrikant een medium hard matras, maar het is te kwalificeren als een zacht matras. Het heeft 7 verschillende zones en bestaat uit 9 lagen. Het kan door zijn buigzaamheid prima op een verstelbare bedbodem gelegd worden.

Het matras voelt warm aan en is dan ook lekker voor als je het gauw koud hebt.

Tijk

De tijk kun je er gemakkelijk afhalen met de rits, die rondom zit. Je kunt de tijk wassen op 40°C en zonder problemen weer teruggeplaatst om het matras. Het matras heeft geen handgrepen, maar doordat het niet zwaar is, is het nog redelijk te hanteren.