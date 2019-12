Auping vernieuwt matrassenlijn

Nieuws|Auping verandert zijn volledige matrassenlijn. Voor consumenten is deze vernieuwing oppassen geblazen, want de nieuwe matrassen hebben dezelfde typenamen als de oude. Inmiddels hebben we de nieuwe versies getest.

Auping-winkels maken eerst hun oude voorraden op. In de praktijk betekent dit dat je zowel een oude als een nieuwe versie van bijvoorbeeld de Auping Vivo kunt aantreffen. Aangezien we in een prijzencheck eind mei 2016 ook geen prijsverschillen tussen de oude en nieuwe versies zagen, is het dus lastig te zien of je met een oude of een nieuwe versie te maken hebt. In juli 2016 testten we alle 5 de nieuwe Auping-matrassen. Bekijk ook het nieuwsbericht.

Auping Vivo

Vooral bij de Auping Vivo is het verwarrend dat het verschil zo lastig te herkennen is voor consumenten. De oude versie was sinds 2013 tot hij in 2016 werd vervangen door de nieuwe versie, de Beste uit de Test. Maar de nieuwe Auping Vivo, die we testten in juli 2016, is géén Beste uit de Test meer. Zodra de oude Auping Vivo niet meer te koop is, zou je ons logo Beste uit de Test niet meer mogen tegenkomen bij Aupingmatrassen.

Meld misbruik

Zie je het logo Beste uit de Test bij een van de nieuwe versies van de Auping-matrassen? Meld dan dit misbruik van onze predicaten.

Nieuwe test

Bekijk in de Matrassenvergelijker hoe de nieuwe Aupings scoren.

In de winkel

Ook Auping zelf adviseert om in de winkel na te vragen of het om een oude of nieuwe versie gaat. Er zijn een paar manieren om een oude van een nieuwe versie te onderscheiden:

De nieuwe versies hebben een antracietkleurige onderkant, de oude een lichtgrijze.

De matrassen met een rits hebben een nieuwe hanger: een donkerblauw rechthoekje met een witte 'Auping-a' erop.

De nieuwe Cresto Maestro en Vivo hebben een goudkleurige bies in plaats van een grijze. En de rits van de tijk zit niet meer aan de onderkant maar aan de bovenkant van de zijkant.

Matrassenvergelijker

Bekijk de testresultaten van de vernieuwde Auping-matrassen:

In de Matrassenvergelijker kun je de oude Aupings van de nieuwe onderscheiden door het jaartal dat erachter staat. Dit is het jaar waarin we de matras hebben getest.

Pullman

Ook Pullman vervangt zijn oude lijn, maar die heeft de oude versies van de matrassen uit de winkels gehaald. Bij deze matrassen is er dus geen risico dat je per ongeluk een oude versie koopt. Bekijk de testresultaten van de nieuwe Pullman Silverline Premier en Silverline Excellence.