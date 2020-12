Test boxsprings

Ondersteuning niet geweldig

In de test matrassen vinden we vaak goedkope matrassen die je lichaam prima ondersteunen. Bij boxsprings is het beeld anders.

Veel onvoldoendes

We moesten veel onvoldoendes noteren. Door de topmatrassen (toppers) voelden de boxsprings vaak heel zacht aan: veel zachter dan de meeste matrassen die we testen. Maar die zachtheid vertaalt zich niet in een betere drukverdeling, en daarom waarschijnlijk ook niet in meer comfort. De toppers zorgen er ook voor dat het matras weinig vocht doorlaat.