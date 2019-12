Binnenkort: traagschuim matrassen getest

Nieuws|Na de test pocketveringmatrassen en boxsprinscombinaties is het nu de beurt aan traagschuimmatrassen. Vanaf augustus 2011 op deze website te vinden.

Onlangs testten we boxspring combinaties en vorig jaar testten we pocketvering matrassen. Nu is het de beurt aan traagschuimmatrassen.

Op dit moment testen wij het in het laboratorium:

Auping AVS Vivo Visco pocket medium;

BeddenREUS M- concept Pocket comfort 5000;

Beter Bed Pocket Royal ST;

Eastborn In Shape 1000 souplesse medium;

Ikea Sultan Flokenes;

Kwantum voyager 11;

Leen Bakker Universe 12800302;

M-Line Slow motion VI;

Norma Solara Pocket Traagschuim;

Pullman Sanne extra;

Tempur Original matras;

Velda Pocketspring 300 Visco firm;

Wehkamp Matras "Optimaal Comfort".

Matrassen bestaan nooit helemaal uit traagschuim. Vaak is het alleen de bovenlaag en is de rest gemaakt van bijvoorbeeld koudschuim voor de stevigheid of pocketveren.

Traagschuim is gemaakt van polyurethaanschuim. Door een combinatie van lichaamswarmte en -gewicht vormt het matras zich naar het lichaam. Het verdeelt de druk gelijkmatig over het lichaamsoppervlak.

Eigenschappen van traagschuimmatrassen:

Drukverlagend, goed voor mensen met gevoelige spieren en gewrichten (wordt ook in ziekenhuizen gebruikt, tegen doorliggen);

Zeer goede conformiteit;

Redelijk tot goede vochtregulatie;

Redelijk tot goede ventilatie.

Traagschuimmatrassen zijn wel prijzig. Ze zijn geschikt voor lattenbodems en verstelbare bodems.

Wij testen op dit moment onder andere:

Of de matrassen goed ondersteunen;

Warm of koud aanvoelen;

Lang meegaan;

Vocht goed kwijt kunnen.

In augustus kunt u de testresultaten van de traagschuimmatrassen bekijken bij matrassen.