De Chillow geeft verkoeling aan het begin van de nacht. Maar gegarandeerd de hele nacht koel - zoals Telsell beweert - blijft hij niet. De plek waarop je hoofd ligt, warmt toch op. Je kunt je hoofd een stukje verplaatsen naar een ander deel van het kussen als je dat wilt. Maar voor wie midden in de nacht wakker wordt van de warmte, is het verstandiger om dán pas het kussen te pakken.

Of het ook lekker slaapt, daarover zijn de meningen gelijk verdeeld. Het is in ieder geval het proberen waard voor wie op zoek is naar een koelkussen.

Hoe werkt het?

De Chillow bevat een traagschuim dat je koelt met water. Het is niet zo logisch, maar daarvoor moet er warm water in.

Je vult de Chillow met warm water en verdeelt dat water door zachtjes op het kussen te drukken.

Als het water goed verdeeld is, moet je het kussen zeker 3,5 uur laten rusten voordat het koud is.

Dan druk je de resterende lucht eruit.

Wil je de Chillow nog kouder hebben, dan kun je het maximaal een kwartiertje in de koelkast leggen. Het kussen mag niet in de vriezer.

Na verloop van tijd moet je het kussen bijvullen met water.

Het paneloordeel.

Twee gezinnen van 4 personen probeerden de Chillow uit. De meningen zijn verdeeld maar overwegend positief.

Een persoon vindt het kussen niet koel genoeg als het niet eerst in de koelkast heeft gelegen. Anderen vinden hem wel koel genoeg. Iemand merkte op dat hij te klein is, een ander vind het niet lekker liggen en weer een ander te koud aan de nek. Maar de rest is enthousiast.

Het kussen is door het water wel zwaar en wat hard. Dus als je een heel zacht kussen gewend bent zal de overstap groter zijn dan wanneer je al een hard kussen hebt.

Is het koud?

Je kunt de Chillow in de loop van de nacht eventueel omdraaien maar dan gebruik je niet meer de antislip kant en verschuift hij makkelijk van zijn plek. 's Ochtends is de Chillow niet meer koel, maar als je hem overdag niet gebruikt is hij 's avonds weer afgekoeld voor gebruik.

In de kussensloop of niet?

De Chillow heeft een gladde kant en een antislip kant. De antislip kant is de onderkant en ook de kant waar de opening zit voor het vullen. Het is niet zo lekker om op deze kant te slapen, want dan kun je op de dop liggen. De andere kant is glad plastic; niet iedereen vindt dat even fijn. Je kunt de Chillow in je kussensloop doen, maar dan koelt hij wel ietsje minder.

Gaat de Chillow lang mee?

De panelleden die hem fijn vonden, hebben hem nog niet lang gebruikt. De anderen zijn ermee gestopt. Sommige gebruikers op internet geven aan dat het schuim zich na langer gebruik op kan hopen en het is vrij lastig om het dan weer goed te krijgen.

Spelen met het kussen is niet aan te raden, het verliest makkelijk zijn vorm ondervonden wij. Of de naden het op den duur zullen houden, kunnen we op dit moment nog niet zeggen.

