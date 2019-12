Eerste indruk|De Duvet Lock moet het draaien en zakken van je dekbed voorkomen. De belofte: for a comfortable sleep. Is het daadwerkelijk comfortabel slapen met de Duvet-dekbedbevestigers?

Duvet Lock-dekbedbevestiger: review

Het idee om het dekbed vast te zetten aan het dekbedovertrek is goed, maar het gaat niet gemakkelijk met de Duvet-dekbedbevestigers.

Vastklemmen

Het is een gepruts en kost moeite om de kleine clip om de punt van het dekbedovertrek en de punt van het dekbed te klemmen. Zeker als het dekbed wat dikker is. Zijn de clips eenmaal goed bevestigd, dan blijft het dekbed in het dekbedovertrek op zijn plaats liggen. Voor 2-persoons dekbedden zijn ze minder geschikt, vanwege de grote afstand tussen de twee hoeken, waar de clips bevestigd worden.

Lukt het niet om de clips goed vast te klemmen met voldoende stof ertussen, dan blijven het dekbed en het dekbedovertrek niet lang aan elkaar zitten.'s Nachts voel je de plastic bevestigers niet.

Alternatieven

Alternatief zou zijn om klittenband aan het dekbedovertrek en het dekbed te bevestigen. Of om in de hoeken van het dekbed en het dekbedovertrek een koordje te naaien, zodat beide delen aan elkaar vastgeknoopt kunnen worden.

Conclusie

Kortom, leuk idee, maar de clips van Duvet Lock zijn niet gemakkelijk te bevestigen. Het succes van dit product valt of staat met een goede bevestiging.

Wat is de Duvet Lock-dekbedbevestiger?

Ook last van dat je dekbed niet netjes in de hoeken van een dekbedovertrek blijft liggen en dat je alleen een stuk dekbedovertrek vastpakt om over je heen te trekken?

Duvet Lock-dekbedbevestiger is een plastic clip, die ervoor moet zorgen dat het dekbed niet binnen het dekbedovertrek verdraait of omlaag zakt.

Je maakt bij iedere hoek, met behulp van de Duvet-clip, het dekbedovertrek aan het dekbed vast. Dit doe je aan de binnenkant van het dekbedovertrek.

Over Duvet Lock:

De belofte: for a comfortable sleep.

Prijs: €4 kost een pakje met 16 clips.

Meer informatie: www.duvetlock.com.

