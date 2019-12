Sleepzz Slaapfit: review

Conclusie

Voor wie moeite heeft met inslapen kan Sleepzz Slaapfit helpen. Maar €12,99 per maand is wel aan de prijzige kant. En zijn goedkopere methoden om beter te slapen en uitgerust weer op te staan. De meeste zijn wel bekend: een uurtje eerder naar bed, zorgen voor ontspanning voor het slapen gaan (lees bijvoorbeeld een boek of ga in bad) en het mijden van koffie en alcoholhoudende dranken.

Wij lieten 22 proefpersonen Sleepzz Slaapfit gedurende 2 weken proberen. Sommigen hadden moeite met inslapen, anderen wilden vooral fit wakker worden. Op dat laatste ligt bij dit product de nadruk.

Werkt het?

Maar laat ons proefpanel nou niks merken van dat uitgerust en fit opstaan! Het inslapen gaat een stuk beter: van de 22 proefpersonen die Sleepzz Slaapfit 2 weken slikten, sliepen er 13 sneller in dan normaal. Sommigen sliepen ook vaster. Eén proefpersoon realiseerde zich zelfs de volgende ochtend dat ze haar snurkende partner de hele nacht niet had gehoord.

De 6 testers die niets merkten van het sneller inslapen, gaven aan dat ze normaal gesproken ook nooit lang wakker liggen.

Waarschijnlijk is het de melatonine die ervoor zorgt dat de proefpersonen sneller insliepen, van de vitamines verwachten we weinig effect.

Van de proefpersoonen haakten er 3 voortijdig af: bij hen had Slaapfit juist een negatief effect op de slaap. De ene proefpersoon kreeg nare dromen, de andere sliep juist heel onrustig, de derde werd steeds midden in de nacht wakker en was dan ook echt klaarwakker.

Wat is Sleepzz Slaapfit?

Sleepzz Slaapfit is een voedingssupplement dat er - volgens de fabrikant - voor zorgt dat je sneller in slaap valt. Bovendien belooft het dat je fit en uitgerust wakker wordt.

Slaapmutsje

Slaapfit is een voedingssupplement op basis van planten, vitaminen, mineralen en melatonine. Een verpakking bevat 2 doordrukstrips met in totaal 30 tabletten. Elke tablet bevat 1 mg melatonine. Dit helpt om sneller in slaap te vallen. Ook zit er 'slaapmutsje' in, een kruid dat slaapopwekkend zou moeten werken volgens de fabrikant.

Vitamines

Daarnaast bevat Slaapfit allerlei vitaminen en ijzer. Volgens de verpakking is dat overal goed voor: het behoud van gezonde weefsels en cellen, voor een goede weerstand en ondersteuning van het immuunsysteem. Nonsens, je hebt er niks aan tenzij je een tekort aan die vitamines hebt. En dat laatste komt nauwelijks voor. Check zelf of je extra vitamines nodig hebt.

Tot slot zit er passiflora in dat ervoor moet zorgen dat je 's ochtends fit en uitgerust wakker wordt. Of passiflora inderdaad zo werkt, is maar de vraag. Claims over kruiden zijn niet aan regels gebonden en fabrikanten kunnen hier dus van alles opschrijven.

Slaapfit moet elke avond 1 tot 2 uur voor het slapen worden ingenomen. Het liefst elke avond rond dezelfde tijd. Binnen 2 weken moet het effect merkbaar zijn.

Niet geschikt

Het gebruik van Sleepzz Slaapfit wordt afgeraden bij kinderen tot 18 jaar, mensen met een auto-immuunziekte, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

Het voedingssupplement kost €12,99 voor 30 tabletten en is verkrijgbaar bij de drogist.

