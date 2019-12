Energy+ beweert onzin over test Consumentenbond

Op zijn homepage verwijst Energy+ nadrukkelijk naar een '94% levensduurscore' die in een onafhankelijke test zou zijn behaald en beweert zelfs dat er een 'Consumentenbond koop tip' zou zijn die Energy+ zou aanbevelen.

Onvoldoende en ondergemiddeld

Die onafhankelijke test verwijst natuurlijk naar onze matrassentest. In oktober 2015 testte de Consumentenbond de Energy+ Nasa Traagschuimmatras. Op zijn website verwijst Energy+ alleen naar de Levensduurscore. Begrijpelijk, want de overige resultaten waren niet denderend:

onvoldoende lichaamsondersteuning voor zwaardere, langere personen;

ondanks de speciale matrashoes van Energy+ die 'superieure ventilatie' zou geven, ventileert deze matras ondergemiddeld.

Bekijk welke matrassen wél hoge scores krijgen voor hun ventilatie.

Flauwekul

Elders op zijn site beweert Energy+ 'uit testen van de Consumentenbond uitgevoerd in 2013 en 2015 kan een 94% levensduurscore worden afgeleid'. Hoe en door wie dit percentage zou zijn afgeleid, verduidelijkt Energy+ nergens. In elk geval niet door de Consumentenbond, want wij drukken onze testresultaten al jaren uit in rapportcijfers, en zeker niet in percentages.

Geen indrukwekkende resultaten

Het wordt nog maller. Volgens Energy+ behaalde de Energy+-matras 'indrukwekkende resultaten' voor de levensduurtest. Nou, dat valt wel mee. Maar liefst 30 matrassen behalen betere resultaten bij de duurtest. Het lukt Energy+ dan ook niet om die 'indrukwekkende resultaten' aan te tonen met alleen de resultaten van de Consumentenbondtest. Energy+ moet de uitkomsten van een Amerikaanse test aanhalen om te kunnen beweren dat het verlies aan hardheid van de Energy+matras best laag is.

Vergelijking

Het is vooral jammer dat Energy+ de testresultaten van de Energy+ Nasa Traagschuimmatras op geen enkel punt vergelijkt met die van de andere matrassen in de test. Dan zou iedereen namelijk meteen kunnen zien dat Energy+ op geen enkel punt betere testresultaten behaalt dan andere matrassen. De vergelijking met andere producten die op precies dezelfde manier zijn getest, is het belangrijkste kenmerk van de Consumentenbondtests. Als die vergelijking wordt weggelaten, krijgen consumenten niet alle noodzakelijke informatie om een goede, eerlijke keus te kunnen maken.

De echte resultaten

Overigens is de 'Consumentenbond koop tip' op de website een advertentie van Energy+. Bekijk de échte Consumentenbond-kooptips.

Wil je weten welke 8 matrassen goedkoper én beter zijn dan de Energy+ Nasa Traagschuimmatras? Log in en bekijk de testresultaten.