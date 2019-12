Harde matrassen ondersteunen zware mensen beter

In juni 2018 testten we de Meradiso koudschuimmatras van Lidl in zowel Hardheid 2 als in Hardheid 3. De Hardheid 3-versie van het matras blijkt vooral mensen van ruim boven de 80 kg die op hun rug slapen een stuk beter te ondersteunen dan de zachtere Hardheid 2-variant. Voor lichte personen is het verschil een stuk kleiner.

Voor het eerst getest

Het is voor het eerst dat we testen hoe groot de invloed van de gekozen hardheid is op de ligkwaliteiten van het matras zoals de ondersteuning. We kunnen dus niet zeggen of bij elk soort matras en elk merk het verschil in ondersteuning tussen de verschillende hardheden zo groot is. Wel is het zeer waarschijnlijk dat mensen die ruim boven de 80 kg wegen het best ondersteund worden door de hardste versie van een matras.

Comfort moet je uitproberen

Dat een matras zware mensen goed ondersteunt, betekent niet automatisch dat hij ook heel comfortabel ligt. De ondersteuning kunnen we testen, maar wat iemand comfortabel vindt, niet. Zorg er dus voor dat je het matras van je keus in de juiste hardheid in de winkel kunt uitproberen, of dat je het matras thuis mag uitprobroberen en omruilen of terugsturen als je er niet lekker op kunt slapen.

Modulair matras

De vulling van het modulair matras van Mattsleeps kun je zelfs op 16 verschillende manieren samenstellen en zo variëren in onder andere ondersteuning, hardheid en comfort. Ook dit matras mag je terugsturen als je er niet lekker op slaapt.

Test van juni 2018

