Info over Consumentenbondtest matras.info klopt niet

De website wordt gemaakt door de eigenaar van matrassenmerk Royal Health Foam (RHF). Op de pagina die volledig over de Consumentenbondtest gaat, uit hij vooral kritiek op de Beste Koop matrassen, en zeer uitvoerig op het testonderdeel Hanteerbaarheid. Alarmerend vonden we niet zozeer de kritiek op de test, maar het aantal keren dat feiten half of helemaal verdraaid worden.

Zo staat er:

"Ook wordt in de test geen rekening gehouden met zaken als gewicht, lichaamsbouw, en slaaphouding van de gebruiker. Natuurlijk, een standaard matras voor een 'gemiddeld mens' is redelijk makkelijk te maken, maar je kunt niets met die test als je een koukleum bent, juist nogal zweet in bed op last hebt van bijvoorbeeld rugproblemen of andere slaapprobleem."

Zoals te lezen is bij elke publicatie van onze test matrassen is de lichaamsondersteuning bij rugligging en zijligging juist een van de belangrijkste testonderdelen, net zoals het vochttansport, oftewel de absorptie en afvoer van transpiratievocht, en het vaststellen van de isolatie, dus of de matras vooral geschikt is voor mensen die het snel koud of warm hebben.

Filmpje

Elders op de pagina staat onder de kop ‘Hoe test de Consumentenbond matrassen’ een filmpje van de Consumentenbondwebsite, dat laat zien hoe een panelslaapproef in een hotel verliep. Maar volgens de RHF-eigenaar is dit ‘hoe de Consumentenbond matrassen test’. Dat heeft hij op zijn pagina ook zelf als titel in het plaatje van de video gezet.

91% buiten beschouwing

De uitvoerige pagina gaat níet in op de volgende testonderdelen van onze matrassentest:

Lichaamsondersteuning;

Vochttransport;

Veerkracht;

Hardheid;

Levensduur.

Daarmee worden in deze ‘testanalyse’ 91% van de oordelen waarop de Consumentenbond zijn Testoordeel baseert buiten beschouwing gelaten. In plaats daarvan richt de kritiek van de RHF-eigenaar zich keer op keer op hoe de Consumentenbond de Hanteerbaarheid van de matras beoordeelt – oftewel 3% van het Testoordeel. Maar dat laatste zegt hij er niet bij.

RHF 25 De Luxe getest

Ook vertelt de maker van de Royal Health Foam-matrassen op de pagina niet dat de Consumentenbond in het najaar van 2013 de RHF 25 De Luxe testte, en in het kader daarvan ons Testprogramma en de testresultaten van zijn matras heeft ontvangen, en op eigen naam een verklaring voor ontvangst en gezien getekend. De RHF 25 De Luxe kreeg destijds overigens een 6,7 (een 6,8 als je het Testoordeel berekent volgens de huidige methode), en eindigt daarmee in de middenmoot.

De Consumentenbond geeft Matras.info de kans om alle feitelijke onjuistheden te verwijderen en commentaar duidelijk herkenbaar te scheiden van feiten. We houden in de gaten of dit ook gebeurt.

Weten hoe je met behulp van onze test matrassen nu echt een goede matras uitkiest? Lees de kooptips!