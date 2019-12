Ook Lidl-matras thuis uitproberen

Daarmee is Lidl (Lidl-shop.nl) de goedkoopste matrasaanbieder die deze consumentvriendelijke voorwaarden biedt. Toen de Meradiso koudschuimmatras van 200x90 cm van Lidl in januari 2017 Beste Koop werd, was het nog niet mogelijk.

Blijkbaar hebben startupbedrijfjes als Mattsleeps, Emma, Simba en Bruno met hun gunstige probeervoorwaarden een pad geplaveid voor steeds meer matrasverkopers.

Goede kwaliteit

Zowel de Beste Koop als de Beste uit de Test-matras kun je nu thuis vrijblijvend uitproberen. Daarmee laat deze nieuwe generatie aan matrasaanbieders zien dat een goede kwaliteit helemaal niet duur hoeft te zijn, en dat een lage prijs een goede service helemaal niet in de weg hoeft te staan.

Prijzen

Sterker nog: vorig jaar vond de Consumentenbond aanwijzingen dat bekende matrasmerken hun prijzen onnodig hoog houden. Lees meer over ons onderzoek naar vaste matrasprijzen.

Lees wat de prijs van een matras zegt over de kwaliteit.