Mannen hebben het zwaar op nieuwgeteste matrassen

Nieuws|De 6 matrassen die we in augustus 2015 testten, geven allemaal te weinig lichaamsondersteuning aan een mannelijk postuur.

De Consumentenbond test de lichaamsondersteuning van matrassen niet alleen voor verschillende slaapposities, maar ook voor 2 verschillende lichaamsposturen: een lang, zwaar mannelijk postuur en een kleiner, lichter vrouwelijk postuur.

De 6 matrassen die we in augustus 2015 testten, zijn voor zware, lange mannen een slechte keus: zowel op de rug als op de zij geven de matrassen te weinig lichaamsondersteuning. Geen enkele weet een echte voldoende te scoren voor de lichaamsondersteuning van het mannelijke postuur.

Slechte ondersteuning

Eén van de twee dieptepunten is de Ikea Hokkåsen, die vooral aan mannen die slapen op de rug een bedroevend slechte ondersteuning bieden. De andere is een van de duurste matrassen uit deze testpartij en kost dik over de €1000. Dit peperdure exemplaar krijgt niet alleen een dikke onvoldoende voor de ondersteuning van het mannelijke postuur, maar ook voor de ondersteuning van lichtere, kleinere vrouwen. De andere dure matras uit deze testpartij is voor vrouwen juist prima.

Grote verschillen

Ook zijn er grote verschillen in Ventilatie bij de 6 matrassen die in augustus werden getest. Een matras die slecht ventileert, is een slechte keus voor mensen die veel transpireren in hun slaap.

Vergelijk welke dure matrassen goed uit de test komen, welke je beter kunt laten liggen, en welke matrassen 'Beste koop' en 'Beste uit de test' zijn.