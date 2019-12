Afgedankt

Van de ongeveer 1,5 miljoen matrassen die jaarlijks worden afgedankt, belanden veruit de meeste in de vuilverbrandingsoven. Dat betekent zo'n 24.000 ton aan matrasmaterialen.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke matrassen goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste matras

Recyclen

Er is een alternatief. In Lelystad staat het bedrijf RetourMatras. Hier worden zo'n 200.000 matrassen per jaar gerecycled. De schuimlagen uit de matrassen worden verwerkt in onder andere ondertapijt, judo- en turnmatten, meubelen en isolatiemateriaal. Het textiel krijgt een tweede leven als poetslap, tas of kleding. Metalen uit de matrassen worden ook opnieuw gebruikt. Al met al kan 70 tot 95% van het matras hergebruikt worden. De enige voorwaarde is dat het matras droog moet zijn als hij wordt ingeleverd.

Inleveren bij de winkel

Diverse winkels, zoals Beter Bed en IKEA, nemen je oude matras mee als je er een nieuwe koopt, en laten hem recyclen bij RetourMatras of een andere recycler. Het is de moeite waard om bij de winkel na te vragen welke mogelijkheden er zijn om je oude matras mee te laten nemen of in te leveren.

Gemeentewerf

RetourMatras haalt geen matrassen op bij particulieren, maar wel bij de gemeentewerf, winkels en instellingen die veel matrassen verbruiken, zoals zorginstellingen en bungalowparken. Op de website van Retourmatras staat welke gemeentes, winkels en instellingen matrassen laten recyclen bij RetourMatras.

Lever je matras in bij de matrassenwinkel of een van de inzamelpunten die op de website van RetourMatras staan (of probeer je eigen gemeente te bewegen zich ook aan te sluiten bij RetourMatras), en gun je matras een tweede leven.